Η Κρήτη εξακολουθεί να δοκιμάζεται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, με τις ισχυρές βροχές να προκαλούν πλημμύρες, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Πυροσβεστική, Περιφέρεια και τοπικοί Δήμοι βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών.

Διαδοχικές προειδοποιήσεις από το 112

Νέα ειδοποίηση μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της Ιεράπετρας, λίγο μετά τις 15:00, εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Είχαν προηγηθεί αντίστοιχα μηνύματα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου: αρχικά στις 11:55 για τον Δήμο Μυλοποτάμου, με οδηγία για προληπτική μετακίνηση σε υψηλότερα υψόμετρα, και αργότερα για την ευρύτερη περιοχή του Αμαρίου. Οι πολίτες κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους εξαιτίας των πλημμυρισμένων δρόμων και των μεγάλων ποσοτήτων λάσπης και πέτρας στο οδόστρωμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο #Αμαρίου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 3, 2026

Αποκλεισμένοι εργαζόμενοι στη Σαμαριά

Συναγερμός έχει σημάνει στο φαράγγι της Σαμαριάς, όπου οκτώ εργαζόμενοι (έξι υπάλληλοι του ΟΦΥΠΕΚΑ και δύο δασοφύλακες) παραμένουν αποκλεισμένοι στο 7ο χιλιόμετρο του εθνικού δρυμού.

Η ομάδα βρισκόταν στο σημείο για εργασίες, ήδη από τις 29 Σεπτεμβρίου. Λόγω της πρωτοφανούς συσσώρευσης υδάτων, που μετέτρεψε το μονοπάτι σε ορμητικό χείμαρρο, οι Αρχές τούς έδωσαν εντολή να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο, μέχρι να βελτιωθούν οι συνθήκες και να καταστεί δυνατή η απομάκρυνσή τους.

Βράχος αποκολλήθηκε κι έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο

Εν τω μεταξύ, παραλίγο να σημειωθεί τραγωδία, όταν σημειώθηκε κατολίσθηση στα Φέρμα και πιο συγκεκριμένα στην έξοδο προς Ιεράπετρα, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας.

Ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε σε αυτοκίνητο, την ώρα που περνούσε από το σημείο, νωρίτερα σήμερα (3/10), το μεσημέρι.

Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα, καθώς δεν τραυματίστηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου ή άλλοι επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική για την διαχείριση του περιστατικού.

Στο όχημα σημειώθηκαν υλικές ζημιές.

Εκτεταμένες ζημιές στους Δήμους του Ηρακλείου

Σημαντικές καταστροφές καταγράφονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Συριγωνάκης τόνισε ότι τα συνεργεία προσπαθούν ακατάπαυστα να καθαρίσουν το επαρχιακό δίκτυο από μικρές κατολισθήσεις, ενώ η στάθμη των ποταμών επιτηρείται στενά.

Οι Δήμοι της περιοχής μετρούν ήδη πληγές. Στον Δήμο Βιάννου, ο Δήμαρχος Παύλος Μπαριτάκης ανέφερε εκτεταμένες φθορές στο αγροτικό οδικό δίκτυο, με το ενδεχόμενο κλεισίματος της γέφυρας στη Δέρματο να παραμένει ανοιχτό λόγω της ανόδου του ποταμού Αναποδάρη.

Στον Δήμο Μίνωα Πεδιάδος, ο Δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου έκανε λόγο για καταρρεύσεις πρανών και ζημιές σε τρία γεφύρια, αν και έξι δρόμοι που έκλεισαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, έχουν πλέον δοθεί ξανά στην κυκλοφορία.

Στον Δήμο Μαλεβιζίου, ο Μενέλαος Μποκέας επεσήμανε ότι οι ζημιές εντοπίζονται κυρίως στους αγροτικούς δρόμους των ορεινών χωριών, ενώ στον Δήμο Χερσονήσου, ο Ζαχαρίας Δοξαστάκης, προχώρησε στη σύσταση επιτροπής για την καταγραφή ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης, τοιχία αντιστήριξης και φαινόμενα διάβρωσης ακτών.





Παρασύρθηκε ταξί από τα ορμητικά νερά

Τη σφοδρότητα του φαινομένου επιβεβαιώνει η περιπέτεια τριών τουριστών και του οδηγού ενός ταξί που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Όπως περιέγραψε ο οδηγός μιλώντας στην ΕΡΤ, το όχημα παρασύρθηκε σε ανηφορικό δρόμο μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, καταλήγοντας στο αριστερό ανάχωμα του δρόμου, γεγονός που ευτυχώς απέτρεψε τα χειρότερα. Παράλληλα, στην πόλη των Χανίων, η θάλασσα φούσκωσε επικίνδυνα, καλύπτοντας μεγάλο τμήμα του πλακόστρωτου στο παλιό ενετικό λιμάνι.

Παραμένει ο «κόκκινος συναγερμός»

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να αρχίσουν να εξασθενούν από το απόγευμα του Σαββάτου (3/10). Παρόλα αυτά, ο μηχανισμός της Περιφέρειας Κρήτης διατηρεί το επίπεδο ετοιμότητας στο μέγιστο βαθμό (Red Code) έως και την Κυριακή (4/10). Καθώς οι βροχοπτώσεις σταματούν, οι άνεμοι δείχνουν τάσεις ενίσχυσης. Τα συνεργεία παραμένουν στους δρόμους, συνεχίζοντας τον καθαρισμό των βασικών αρτηριών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.