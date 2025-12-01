Στην αγορά της πλατείας Α. Παπανδρέου στη Λυκόβρυση, θα προχωρήσει ο δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης. Όπως ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή, με απόφαση του Πράσινου Ταμείου εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ποσού 307.836 ευρώ για την εξαγορά του τελευταίου τρίτου της συγκεκριμένης πλατείας.

Ως εκ τούτου, ο δήμος ορίζεται ως «προσωρινός δικαιούχος» της πλατείας και σχεδιάζει πλέον την αξιοποίηση του χώρου για τους κατοίκους. Από τον δήμο αναφέρουν πως ήδη έχουν εκπονηθεί οι σχετικές τοπογραφικές και αρχιτεκτονικές μελέτες.

«Η πλατεία Α. Παπανδρέου θα έχει παραδοθεί έτοιμη μέχρι το 2028 στους κατοίκους του δήμου μας. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ενσωμάτωση μιας πλατείας, που βελτιώνει την εικόνα της περιοχής και ενισχύει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Λυκόβρυσης», δήλωσε ο δήμαρχος Μάριος Ψυχάλης και πρόσθεσε: «Ο δήμος μας καθημερινά αναπτύσσεται με σύγχρονους όρους, μεταμορφώνεται και πάει όλο και πιο ψηλά».

Πηγή: ΑΠΕ