Μια σημαντική εξέλιξη για τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών στον χώρο της ναυτιλίας, σημειώθηκε μετά την παρέμβαση της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.) και του Προέδρου της, Cpt. Dr. Γιώργου Βάλλη.

Η υπόθεση αφορούσε εργαζόμενη ναυτικό, η οποία, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης, βρέθηκε αντιμέτωπη με την απόλυση και την εργασιακή αβεβαιότητα.

Η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. παρενέβη άμεσα, θέτοντας το ζήτημα στις αρμόδιες πλευρές και διεκδικώντας την προστασία των δικαιωμάτων της εργαζόμενης.

Κατόπιν της παρέμβασης της Ένωσης, το ζήτημα επιλύθηκε και η εργαζόμενη εξοφλήθηκε για όσα δικαιούνταν από την εργασιακή της σχέση.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια ουσιαστική δικαίωση για την ίδια τη γυναίκα, αλλά και ένα ακόμη μήνυμα ότι οι εργαζόμενοι του κλάδου δεν είναι μόνοι όταν αντιμετωπίζουν εργασιακές αδικίες.

Παρέμβαση για την έγκυο ναυτικό – Διεκδίκηση θεσμικής προστασίας

Για την Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. και τον Πρόεδρό της, Γιώργο Βάλλη, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό που απλώς διευθετήθηκε.

Αποτελεί ακόμη μία αφορμή για να αναδειχθεί ένα σοβαρό ζήτημα: την ανάγκη ουσιαστικής και ξεκάθαρης προστασίας των γυναικών ναυτικών κατά την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα.

Η Ένωση έχει ήδη αναδείξει το ζήτημα των εργασιακών δικαιωμάτων των εγκύων γυναικών ναυτικών και έχει προχωρήσει σε θεσμικές παρεμβάσεις για την ισότητα στην εργασία και την αποτροπή διακρίσεων.

Η θέση της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. είναι σαφής:

Καμία γυναίκα δεν πρέπει να φοβάται ότι η εγκυμοσύνη της θα αποτελέσει λόγο απώλειας της εργασίας της.

Η μητρότητα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως επαγγελματικό μειονέκτημα και καμία γυναίκα ναυτικός δεν πρέπει να αναγκάζεται να επιλέξει ανάμεσα στην οικογένεια και στην επαγγελματική της πορεία.

Γιώργος Βάλλης: «Η προστασία πρέπει να είναι στην πράξη»

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., Γιώργος Βάλλης, έχει θέσει επανειλημμένα στο επίκεντρο των παρεμβάσεων της Ένωσης την ανάγκη προστασίας των εργαζομένων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου με συγκεκριμένες και θεσμικές λύσεις.

Η πρόσφατη υπόθεση της εγκύου ναυτικού, η οποία οδηγήθηκε σε επίλυση και εξόφληση μετά την παρέμβαση της Ένωσης, αποδεικνύει στην πράξη τη σημασία της οργανωμένης διεκδίκησης.

Ωστόσο, στόχος δεν μπορεί να είναι κάθε φορά η εκ των υστέρων αντιμετώπιση ενός περιστατικού.

Στόχος πρέπει να είναι να μη δημιουργούνται εξαρχής τέτοιες καταστάσεις.

Για τον λόγο αυτό, η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει σε περαιτέρω ενίσχυση και σαφή θεσμική κατοχύρωση της προστασίας των γυναικών ναυτικών, ώστε η εγκυμοσύνη και η μητρότητα να μην μπορούν να μετατραπούν σε αιτία επαγγελματικής ανασφάλειας ή δυσμενούς μεταχείρισης.

Η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στους ναυτικούς

Η συγκεκριμένη υπόθεση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα:

Όταν υπάρχει πρόβλημα, η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. παρεμβαίνει.

Με επικεφαλής τον Πρόεδρό της, Γιώργο Βάλλη, η Ένωση συνεχίζει να υπερασπίζεται τα νόμιμα εργασιακά συμφέροντα των πληρωμάτων και να διεκδικεί καλύτερες και δικαιότερες συνθήκες εργασίας στον χώρο των ιδιωτικών και επαγγελματικών θαλαμηγών.

Η επίλυση της συγκεκριμένης υπόθεσης και η εξόφληση της εγκύου εργαζόμενης αποτελούν μια σημαντική εξέλιξη.

Το επόμενο βήμα, όμως, είναι μεγαλύτερο:

Να υπάρξει ένα ισχυρό και ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο, ώστε καμία γυναίκα ναυτικός να μην κινδυνεύσει ξανά να χάσει την εργασία της επειδή έμεινε έγκυος.

Η προστασία της μητρότητας είναι δικαίωμα. Και τα δικαιώματα των ναυτικών πρέπει να προστατεύονται όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην πράξη.