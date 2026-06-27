Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου κατά τις πρωινές ώρες, έξω από τη Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν οδηγό φορτηγού οχήματος.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 07:15 το πρωί.

Το βαρέος τύπου όχημα κινούταν επί της Εγνατίας Οδού, με κατεύθυνση προς Καβάλα.

Σύμφωνα με το thestival.gr στο ύψος του Σοχού, κάτω από συνθήκες που παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστες, το φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο και θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Λόγω της ανατροπής, το φορτίο του οχήματος, το οποίο αποτελούνταν από οικοδομικά υλικά, διασκορπίστηκε σε μεγάλο τμήμα του δρόμου, παρεμποδίζοντας την κίνηση των υπόλοιπων οχημάτων.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας και συνεργεία καθαρισμού.

Λόγω του τροχαίου έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπή των οχημάτων στον κόμβο του Προφήτη.