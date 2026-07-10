Ένα απίστευτο περιστατικό, από εκείνα που κόβουν την ανάσα και θα μπορούσαν μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου να εξελιχθούν σε ανείπωτη τραγωδία, σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς το τελωνείο των Κήπων.

Επαγγελματίας οδηγός φορτηγού διεθνών μεταφορών βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν απόλυτο εφιάλτη, όταν είδε ξαφνικά μπροστά του, στον αυτοκινητόδρομο υψηλών ταχυτήτων, όχι ένα, αλλά τρία αυτοκίνητα να κινούνται με αυξημένη ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα.

Το σκηνικό καταγράφηκε με απόλυτη σαφήνεια από την κάμερα που είχε τοποθετημένη στο παρμπρίζ της νταλίκας του ο οδηγός, αποτυπώνοντας το μέγεθος του κινδύνου.

Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο:

Συντονισμένο «κομβόι» στο αντίθετο ρεύμα

Στο οπτικό υλικό φαίνεται ξεκάθαρα η στιγμή που τα τρία οχήματα περνούν με ταχύτητα δίπλα από το βαρέως τύπου όχημα, κινούμενα εντελώς παράνομα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την καταγραφή των πινακίδων τους, πρόκειται για δύο οχήματα με τουρκικές πινακίδες κυκλοφορίας και ένα με ελληνικές.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση και γεννά σοβαρά ερωτήματα είναι το γεγονός ότι τα αυτοκίνητα κινούνταν σχεδόν μαζί, σαν κομβόι. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια αφήνει ανοιχτά δύο ενδεχόμενα: είτε υπήρχε κάποιου είδους προσυνεννόηση μεταξύ των οδηγών, είτε οι δύο επόμενοι ακολουθούσαν τυφλά την εγκληματική πορεία του προπορευόμενου οχήματος.

Έντονη ανησυχία και ερωτήματα για την ασφάλεια

Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων επικίνδυνων εμφανίσεων οχημάτων στο αντίθετο ρεύμα στην περιοχή του Έβρου, προκαλώντας πλέον έντονη ανησυχία και οργή στην τοπική κοινωνία, αλλά και στους χιλιάδες χρήστες του οδικού δικτύου.

Παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστο αν η είσοδος των τριών οχημάτων στην Εγνατία Οδό έγινε λόγω λάθους προσανατολισμού σε κάποιον κόμβο ή αν πρόκειται για μια ακόμα συνειδητή και άκρως επικίνδυνη παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σε κάθε περίπτωση, αναδεικνύεται για ακόμη μία φορά το φλέγον ζήτημα της αστυνόμευσης και των μέτρων αποτροπής στους κόμβους της Εγνατίας Οδού. Χρήστες του δικτύου και φορείς υπογραμμίζουν την ανάγκη να εξεταστεί άμεσα αν οι υπάρχουσες σημάνσεις είναι επαρκείς, ή αν απαιτείται η άμεση τοποθέτηση ειδικών τεχνικών συστημάτων που θα εμποδίζουν φυσικά την είσοδο οχημάτων στο αντίθετο ρεύμα.