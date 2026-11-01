Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην Εγνατία Οδό μετά τη Βέροια και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Κοζάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα τροχαίο ατύχημα «μπλόκαρε» την κυκλοφορία εν μέσω κακοκαιρίας.

Βίντεο από την κατάσταση που επικρατεί στην Εγνατία Οδό:

Το ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (01/11), περίπου 300 μέτρα από τα διόδια Πολυμύλου, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για σύγκρουση δύο φορτηγών. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, προσώρας δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.

Στο παραπάνω βίντεο φαίνεται μάλιστα πως η έντονη ομίχλη καθιστά δυσκολότερο το σκηνικό στους δρόμους.

Πηγή: Kozanimedia