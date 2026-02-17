Σε νέα τροχιά μπαίνει η υπόθεση της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες. Ο υδραυλικός από τα Τρίκαλα, που πραγματοποίησε εργασίες στις σωληνώσεις του εργοστασίου, περιέγραψε πώς έγινε η σύνδεση της εξωτερικής δεξαμενής προπανίου με το κτήριο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤnews, ο υδραυλικός φέρεται να κατέθεσε ότι κλήθηκε από τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα, για να συνδέσει μία εξωτερική δεξαμενή, χωρητικότητας περίπου 5.000 λίτρων, με το κτήριο.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε ήδη ανοιχτεί χαντάκι βάθους περίπου ενός μέτρου, από τη δεξαμενή έως τα θεμέλια του βιομηχανικού χώρου, και του ζητήθηκε να τοποθετήσει σωλήνα μήκους 8 έως 10 μέτρων για τη σύνδεση.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, φέρεται να πρότεινε την επένδυση του καναλιού με μπετόν, τόσο στη βάση όσο και στα πλαϊνά, ώστε ο αγωγός να μην εφάπτεται στο έδαφος, καθώς και την τοποθέτηση μεταλλικού φρεατίου για εύκολη πρόσβαση και έλεγχο.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, έλαβε την απάντηση ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν θα πραγματοποιούνταν και ότι την ευθύνη αναλάμβανε ο ιδιοκτήτης.

«Μου είπε: “Εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω. Εσύ βάλε τον σωλήνα, και είμαι εγώ υπεύθυνος από εδώ και πέρα για το τι θα συμβεί”», φέρεται να κατέθεσε ο υδραυλικός.

Τελικά, όπως είπε, προχώρησε στην τοποθέτηση του σωλήνα.

Σε φωτογραφία που έφερε στο φως το ΕΡΤnews, διακρίνεται διαβρωμένος σωλήνας στο υπόγειο, τοποθετημένος απευθείας στο έδαφος, χωρίς στεγανοποίηση και εμφανώς κατεστραμμένος.

Παράλληλα, στο τοπογραφικό διάγραμμα του εργοστασίου, αποτυπωνόταν η ύπαρξη υπόγειων δεξαμενών, ενώ στον ίδιο χώρο, λειτουργούσαν και υπέργειες εγκαταστάσεις.

Ο τοπογράφος μηχανικός, που δεν συμπεριέλαβε τον υπόγειο χώρο στο σχέδιο, φέρεται να υποστήριξε ότι γνώριζε την ύπαρξή του. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν τον δήλωσε, γιατί θεωρούσε ότι δεν ήταν σε λειτουργία, αλλά ήταν ανενεργός χώρος.

Παράλληλα, η βάνα διακοπής παροχής αερίου δεν ήταν συνδεδεμένη με σύστημα ανίχνευσης διαρροής, ενώ δεν είχε τοποθετηθεί στον κεντρικό αγωγό, αλλά σε διακλάδωση.

Εμπειρογνώμονες που εξέτασαν το σημείο, εκτιμούν ότι ακόμη και αν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής εντός του κτηρίου, δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθώς η βάνα ήταν αποσυνδεδεμένη και δεν μπορούσε να διακόψει την παροχή αερίου.

«Η διαρροή φαίνεται πως ήταν με τέτοιο ρυθμό, που δεν εντοπίστηκε από τη βαλβίδα ασφαλείας της δεξαμενής προπανίου, γεγονός που αναδεικνύει σοβαρό κενό ασφαλείας», σημειώνουν ειδικοί.