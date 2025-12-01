Ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε τα ξημερώματα της Κυριακής το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, με θύμα τον 24χρονο Μεταπτυχιακό Φοιτητή και εγγονό του ιδρυτή της σοκολατοποιίας «Leonidas», Σωτήρη – Iωάννη Μπαλτά, φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρουν αστυνομικές πηγές, να παραδέχθηκε ότι πριν κάτσει στο τιμόνι το μοιραίο βράδυ του δυστυχήματος, είχε κάνει χρήση ουσιών.

Ο νεαρός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρνήθηκε πως είχε πιεί αλκοόλ, ενώ είπε πως είχε κάνει χρήση ουσιών, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει ποιες είναι αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, ήταν εμφανές για τους Αστυνομικούς ότι η συμπεριφορά του 29χρονου ήταν τουλάχιστον περίεργη.

Όπως ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA, λίγα λεπτά αφότου είχε γίνει το φρικτό τροχαίο, οι Αστυνομικοί ενημέρωσαν τον 29χρονο ότι είχε σκοτωθεί ένας άνθρωπος από το ατύχημα που προκάλεσε εκείνος αρκέστηκε να απαντήσει «παιδιά, να δω τι ζημιές έχει το αμάξι μου».

Επίσης, όταν ένας διασώστης που βρισκόταν στο σημείο του είπε «ξέρεις ότι έχεις σκοτώσει άνθρωπο;» εκείνος απάντησε «ναι, με πονάει το αυτί μου, μπορούμε να το δούμε;».

Μετά το δυστύχημα, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. ξήλωσαν άμεσα το αυτοκίνητο του 29χρονου και ξεκίνησαν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστώσουν αν τυχόν υπήρχαν κρυμμένες ναρκωτικές ουσίες.

Βαρύ ιστορικό παραβάσεων με κλοπές, κάνναβη και κοκαΐνη

Ο 29χρονος, σύμφωνα με την Αστυνομία, έχει ένα ιδιαίτερα βαρύ ιστορικό παραβάσεων, καθώς οι Αρχές τον έχουν συλλάβει επανειλημμένα, τα προηγούμενα χρόνια, για μια σειρά ποινικών αδικημάτων.

Η πρώτη σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το 2011, μετά από καταγγελία για κλοπή μοτοσικλέτας στην περιοχή Σπάτων–Αρτέμιδος.

Ακολούθησε νέα σύλληψη το 2015 για διακεκριμένες κλοπές από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής.

Την ίδια χρονιά, η Ομάδα ΔΙΑΣ Θεσσαλονίκης τον εντόπισε σε τυχαίο έλεγχο να κατέχει μικρή ποσότητα ναρκωτικών, γεγονός που οδήγησε στο σχηματισμό νέας δικογραφίας.

Το 2017 συνελήφθη για ακόμη σοβαρότερη υπόθεση, και συγκεκριμένα για τη διακίνηση ναρκωτικών μαζί με την τότε σύντροφό του, καθώς στο σπίτι τους βρέθηκαν πάνω από 57 γραμμάρια κάνναβης.

Το 2022 επανήλθε στο προσκήνιο, όταν το ίδιο τμήμα σχημάτισε δικογραφία για κατοχή κάνναβης και κοκαΐνης.

Στο μεταξύ, το 2020 είχε τραυματιστεί σε τροχαίο ατύχημα, λόγω εκτροπής του οχήματός του.

Τέλος, το 2022, ενεπλάκη σε υπόθεση διαδικτυακής απάτης, με οικονομική ζημιά 3.800 ευρώ για τα θύματα.

Η ώρα του Εισαγγελέα για τον 29χρονο

Την προσεχή Τετάρτη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα ο 29χρονος οδηγός, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Ο 29χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση. Από τον οδηγό λήφθηκε αιματολογικό δείγμα για τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς το αλκοτέστ ήταν αρνητικό, ενώ διερευνάται το ενδεχόμενο χρήσης άλλων ουσιών.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν είχε εμπλακεί σε υπόθεση ναρκωτικών και σε δεύτερο σοβαρό τροχαίο το 2020.

Παράλληλα οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για διαλευκανθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Ο σπαραγμός του πατέρα του 24χρονου που σκοτώθηκε στη Λούτσα: «Δεν έχουμε πειράξει κανέναν»

Την ίδια στιγμή, συγκλονίζουν τα σπαρακτικά λόγια του πατέρα του 24χρονου Σωτήρη που σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα.

Μιλώντας με δυσκολία, ο πατέρας του εξηγεί πως προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί στην οικογένειά του:

«Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Επειδή ζω στην επαρχία, ήρθε ο αδελφός μου και με πήρε την επόμενη μέρα. Δεν με είχαν ειδοποιήσει γιατί ήταν όλοι στο νοσοκομείο. Δεν έχω καταλάβει τι έγινε», είπε μιλώντας στο Star. Ο ίδιος έχει καταγωγή από το χωριό Παπαδάτες Μακύνειας της Αιτωλοακαρνανίας και είναι διαζευγμένος από τη μητέρα των παιδιών.

«Η πρώην σύζυγός μου και η κόρη μου βγήκαν από το νοσοκομείο, αλλά είναι σε χάλια κατάσταση, η κόρη μου δεν μπορεί να κουνηθεί», είπε.

«Ο Σωτηράκης έφυγε, έκανε Μεταπτυχιακό, έμενε στο Βέλγιο εργαζόταν στην επιχείρηση», δηλώνει καθώς η οικογένεια της πρώην συζύγου του και μητέρας του 24χρονου είναι μέτοχος της Σοκολατοποιΐας «Λεωνίδας».

«Ψάξτε να δείτε τι οικογένεια είμαστε, δεν έχουμε πειράξει κανέναν», λέει συντετριμμένος, με φωνή που βγαίνει με πολύ μεγάλη δυσκολία.

«Από την επιχείρηση πάνω, από τα σοκολατάκια, ήρθε για δύο μέρες, ορκιζόταν η κοπέλα του, αυτή που είναι στο νοσοκομείο», λέει και συνεχίζει σπαρακτικά: «Έφυγε ένας άγγελος».