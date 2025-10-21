Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος

Σε κατάσταση σοκ είναι η τοπική κοινωνία των Τρικάλων, μετά την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε την Τρίτη (21/10) το μεσημέρι, όταν ένας 18χρονος ομολόγησε στις αρχές ότι αφαίρεσε τη ζωή της μητέρας του, μέσα στο σπίτι τους, πνίγοντάς την με πετσέτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός περιγράφεται ως ένα μοναχικό και ήσυχο παιδί. Οι γονείς του ήταν χωρισμένοι, ενώ έχει μία αδελφή που διαμένει εκτός Τρικάλων.

Από τα πρώτα στοιχεία και την προφορική κατάθεση του νεαρού στην αστυνομία, προκύπτει, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, πως κακοποιούνταν για χρόνια από τη μητέρα του και η σκέψη να τη σκοτώσει, ήταν κάτι που τον απασχολούσε από καιρό.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του εγκλήματος, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι μητέρα και γιος είχαν συχνούς καβγάδες, αν και σήμερα φέρεται ότι δεν είχαν καβγαδίσει και απλά οι δυο τους παρακολουθούσαν τηλεόραση.

Ο νεαρός συνελήφθη χωρίς αντίσταση, αφού ο ίδιος τηλεφώνησε στις αρχές και ανέφερε το περιστατικό. Η έρευνα συνεχίζεται υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Τρικάλων.

Επίσης, ο νεαρός φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι δεχόταν bullying από συνομήλικούς του, λόγω της οικογενειακής του κατάστασης, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Με έλεγαν μπάσταρδο, μου έκαναν bullying, δεν έχω φίλους, με έχουν όλοι στο περιθώριο».

Επιπλέον, ο δράστης ανέφερε ότι η μητέρα του είχε πολλές σχέσεις μετά τον χωρισμό με τον πατέρα του, γεγονός που δημιουργούσε συνεχώς εντάσεις μεταξύ τους, με τον ίδιο να σκέφτεται από καιρό να την σκοτώσει.

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι, ενώ ιατροδικαστής κλήθηκε να εξετάσει τη σορό για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ασφυκτικό θάνατο, ωστόσο η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να επιβεβαιώσει τα συμπεράσματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό περιβάλλον, τα δύο παιδιά του χωρισμένου ζευγαριού ζούσαν κυρίως με τον πατέρα τους και είχαν ταχθεί στο πλευρό του, γεγονός που είχε επιβαρύνει τη σχέση τους με τη μητέρα. Ο 18χρονος είχε επιστρέψει πρόσφατα στο σπίτι της, ωστόσο μεταξύ τους υπήρχαν συνεχείς εντάσεις.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων, η οποία συλλέγει καταθέσεις από συγγενείς και γείτονες, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν φως στις συνθήκες του εγκλήματος.

