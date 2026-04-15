«Είπαμε να αράξουμε σε ένα airbnb να μιλήσουμε και να κάνουμε Tik Tok να ακούσουμε μουσική και τέτοια πράγματα», με αυτά τα λόγια ξεκινά την κατάθεσή του ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς για τα όσα έγιναν το μοιραίο βράδυ.

Είναι εκείνος που αποτυπώνεται στις κάμερες ασφαλείας να μπαίνει με το άτυχο κορίτσι στις 00:27 τα μεσάνυχτα της Τρίτης στο δωμάτιο 10 στην πανσιόν που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου. Είναι εκείνος που καθάρισε σχολαστικά στο δωμάτιο μετά την λιποθυμία της 19χρονης αλλά και εκείνος που έκρυψε το κινητό της.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει λέξη λέξη τα όσα περιγράφει για εκείνη τη βραδιά – την τελευταία για το άτυχο κορίτσι

«Η Μυρτώ σε κάποια φάση μου είπε χαρακτηριστικά «θέλω να πιω» εννοώντας ότι θέλει να πιει κοκαΐνη. Εγώ της είπα ότι ξέρω κάποιον που ασχολείται με τέτοια πράγματα και πήρα τηλέφωνο μέσω Instagram τον Γ.Β (σ.σ. πρώην πρωταθλητή Άρσης Βαρών) και του είπα ότι θέλουμε ένα κομμάτι .Αυτός ήρθε στο διαμέρισμα μετά από περίπου 15 λεπτά αφού τον πήραμε τηλέφωνο και μας έφερε ένα σακουλάκι με κοκαΐνη και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Δεν γνωρίζω πόσα χρήματα του έδωσε. Αυτός έκατσε περίπου μισή ώρα μαζί μας όπου μιλάγαμε και γελάγαμε. Η Μυρτώ είχε κάνει ήδη κόκα όσο ήμασταν και οι τρεις μας. Ο Γ.Β έφυγε και γύρισε μετά από λίγη ώρα και έφερε και άλλη ποσότητα κοκαΐνης ,την οποία ζήταγε επίμονα η Μυρτώ. Σε κάποια φάση ήρθε ο 22χρονος τον οποίο κάλεσε ο Γ.Β και ήρθε και έκατσε μαζί μας .Εκεί έκανα μικρή ποσότητα κοκαΐνης εγώ ο Γ.Β και η Μυρτώ. Κάποια στιγμή εγώ έλεγα στη Μυρτώ να σταματήσει και να μην ξανακάνει άλλη κόκα γιατί της είπα ότι την βλέπω να έχει πάθει λίγο παράνοια».

Ο 23χρονος ισχυρίστηκε ότι ενώ ήταν στο μπαλκόνι την είδε με σπασμούς.

«Την είδα να παθαίνει σπασμούς, να τρέμει και να κάθεται στο κρεβάτι .Εγώ νόμιζα ότι το κάνει για πλάκα ωστόσο συνέχισε και εκεί καταλάβαμε ότι κάτι πάει λάθος. Προσπαθούσαμε να την βοηθήσουμε, της κάναμε τα πόδια ψηλά αλλά τίποτα. Δεν ξέρω πόση ώρα πέρασε καθώς δεν υπολόγιζα τίποτα και είχα πάθει σοκ. Προσπαθούσαμε να την βοηθήσουμε ωστόσο αυτή δεν συνερχόταν. Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω το ασθενοφόρο και ο 26χρονος με το φίλο του μου είπαν ότι φοβόμαστε να πάρουμε το ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν. Εγώ επέμεινα και τους ενημέρωσα ότι θα πάρω τηλέφωνο. Πράγματι κάλεσα με το κινητό μου το ΕΚΑΒ και μίλησε ο 26χρονος. Μου είπαν ότι θα την κατεβάσουν κάτω και θα πούνε ότι την βρήκαν στο δρόμο. Ο 26χρονος την πήρε στα χέρια του ενώ ήταν αναίσθητη και την κατέβασαν κάτω. Εγώ προσπάθησα να μαζέψω τα πάντα από εκεί πέρα στο διαμέρισμα καθώς είχαμε μία σαμπάνια, χυμούς και άλλα πράγματα. Κάποια στιγμή ο 26χρονος ξαναγύρισε και μου είπε ότι την πήρε το ασθενοφόρο και είναι καλά».

Ο 23χρονος κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι πήρε το κινητό της Μυρτούς για της το δώσει την επόμενη ημέρα, πήγε στο νοσοκομείο αλλά είδε την αστυνομία και φοβήθηκε και ζητά στην κατάθεσή του να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες που του αναλογούν.

Εικόνες που σοκάρουν είδαν το φως της δημοσιότητας με τον πρώην πρωταθλητή της άρσης βαρών να μεταφέρει την άτυχη Μυρτώ από το airbnb στο Αργοστόλι, προκειμένου να την αφήσει αβοήθητη και λιπόθυμη στην πλατεία της πόλης.

Υπενθυμίζουμε πως η Μυρτώ είχε μεταβεί το βράδυ της Δευτέρας σε airbnb της πόλης μαζί με έναν 23χρονο. Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 2 τα ξημερώματα, ο νεαρός φέρεται να της πρότεινε χρήση κοκαΐνης. Στο δωμάτιο κλήθηκε ο 26χρονος, πρώην αρσιβαρίστας, ο οποίος φέρεται να προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες και έκανε χρήση μαζί τους. Έπειτα, ο 26χρονος αποχώρησε και επέστρεψε λίγο αργότερα με νέα ποσότητα, αυτή τη φορά συνοδευόμενος από τον 22χρονο Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν έκανε χρήση.

Σε εκείνο το χρονικό σημείο εκτιμάται ότι η 19χρονη κατέρρευσε από την χρήση κοκαΐνης και έχασε τις αισθήσεις της. Το υλικό από κάμερες ασφαλείας αποδείχθηκε καθοριστικό.

Στις φωτογραφίες, φαίνεται η 19χρονη κοπέλα εμφανώς να μην έχει τις αισθήσεις της και ο 26χρονος να την κουβαλάει τρέχοντας, με σκοπό να φύγει από το διαμέρισμα που είχε κλείσει διαμονή το κορίτσι με τον 23χρονο φίλο της.

Το κορίτσι έφυγε από ανακοπή καρδιάς

Από ανακοπή καρδιάς προήλθε ο θάνατος της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ωστόσο το κρίσιμο ερώτημα της αιτίας παραμένει ανοιχτό. Οι απαντήσεις αναμένονται από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, που θα ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε η νεαρή κοπέλα.

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορούνται οι τρεις νεαροί

Η υπόθεση αποκτά επιπλέον βάρος από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία προχώρησε στη σύλληψη των τριών νεαρών αρχικά με την κατηγορία της «έκθεσης σε κίνδυνο».

Η κατηγορία μετά και την ιατροδικαστική έρευνα αναβαθμίστηκε. Στους τρεις κατηγορούμενους ασκήθηκε ποινική δίωξη για : ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως και ιδιαίτερη διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν την Παρασκευή 17/4.

Έκρυψαν το κινητό της σε καφετέρια

Όπως προκύπτει από τις Αρχές, ο 23χρονος, μετά τη λιποθυμία της κοπέλας, φέρεται να επέστρεψε στο δωμάτιο, να έκρυψε το κινητό της τηλέφωνο και να καθάρισε τον χώρο όπου, σύμφωνα με τους ίδιους τους συλληφθέντες, είχε γίνει χρήση κοκαΐνης.

Πληροφορίες της «Ζούγκλας» αναφέρουν πως το κινητό της Μυρτούς βρέθηκε σήμερα σε καφετέρια του Αργοστολίου.

Το σκηνικό που περιγράφεται από τις Αρχές συνθέτει μια υπόθεση με πολλά αναπάντητα ερωτήματα, με τις τοξικολογικές εξετάσεις να θεωρούνται πλέον καθοριστικές για τη διαλεύκανση των ακριβών αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο της 19χρονης.