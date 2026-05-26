Στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν ο 57χρονος άνδρας που πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του, ενώ στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Η 53χρονη σύζυγός του, γνωστή ενδοκρινολόγος, η οποία διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στο Γαλάτσι, δέχθηκε πυροβολισμούς το βράδυ της Δευτέρας 25 Μαΐου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Σημειώνεται πως η άμεση επέμβαση των διασωστών αποδείχθηκε καθοριστική, για την πορεία της υγείας της.

Στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών βρίσκεται το κρίσιμο τηλεφώνημα που έκανε η 53χρονη στις Αρχές, λίγο πριν το τραγικό περιστατικό.

Η γιατρός κάλεσε την Αστυνομία στις 22:57, ζητώντας βοήθεια και τονίζοντας πως φοβάται για τη ζωή της. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν ένα λεπτό αργότερα, και βρήκαν την γυναίκα αιμόφυρτη στον δρόμο, ενώ τον 57χρονο μέσα σε μια λίμνη αίματος μέσα στο διαμέρισμά τους, στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας στην οδό Ξανθίππου, στον Χολαργό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη λόγω της έντονης ζήλειας του συζύγου της.

Ποιος ήταν ο πιλότος που έβαλε τέλος στη ζωή του μετά τους πυροβολισμούς

Ο πιλότος, με τα αρχικά Α.Κ., μετά τους δύο πυροβολισμούς έστρεψε το όπλο στο κεφάλι του και έβαλε τέλος στη ζωή του. Όταν οι Αρχές τον εντόπισαν ήταν ήδη αργά, καθώς τραυματίστηκε θανάσιμα.

Σημειώνεται πως ο Α.Κ. είχε πάρει σύνταξη και ήταν και Εκπαιδευτής Πιλότων.

Το χρονικό της οικογενειακής τραγωδίας

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Ξανθίππου, στον Χολαργό, όπου και διέμενε το ζευγάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τον πρώτο πυροβολισμό, λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ, και έπειτα ακούστηκε μια γυναικεία φωνή να ζητά απεγνωσμένα βοήθεια. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ακολούθησε και ο δεύτερος κρότος.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έξω από το διαμέρισμα:

Γείτονες, έντρομοι από τις φωνές ενημέρωσαν άμεσα τις Αρχές, και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν πρώτοι στο σημείο, εντόπισαν την 53χρονη γυναίκα τραυματισμένη στο πόδι. Της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, ενώ έγινε και τουρνικέ, προκειμένου να περιοριστεί η αιμορραγία μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Από την έρευνα των αστυνομικών στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου όπου διέμενε το ζευγάρι, εντοπίστηκε ο 57χρονος νεκρός, μέσα σε μία λίμνη αίματος. Δίπλα του βρέθηκε όπλο, με όλα τα στοιχεία να συγκλίνουν στο ότι μετά τον τραυματισμό της συζύγου του, έδωσε τέλος στη ζωή του με πυροβολισμό στο κεφάλι.

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών ερευνών βρίσκονται πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον του ζευγαριού, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχαν εντάσεις μεταξύ του ζευγαριού.

Ενδιαφέρον εγείρει το γεγονός ότι ο 54χρονος πιλότος και η σύζυγός του ασχολούνταν με την σκοποβολή και στο διαμέρισμα είχαν δύο νόμιμα όπλα.

Ωστόσο, οι Αρχές εξετάζουν αν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν δηλωμένο και φυλασσόταν νόμιμα στο σπίτι, ενώ παράλληλα διερευνούν το ψυχολογικό προφίλ του δράστη, και τις συνθήκες που οδήγησαν στην έκρηξη βίας.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο που εργαζόταν στην Πολεμική Αεροπορία και δεν είχε δώσει αφορμές στη γειτονιά. Αρκετοί κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι τον γνώριζαν, εμφανίζονται συγκλονισμένοι από το γεγονός, καθώς δεν περίμεναν να συμβεί κάτι τόσο τραγικό. Τονίζουν όμως, ότι πίσω από μια φαινομενικά ήρεμη καθημερινότητα, μπορεί να κρύβονταν σοβαρά προβλήματα.

Οι αστυνομικές Αρχές συλλέγουν και εξετάζουν καταθέσεις από περιοίκους και συγγενικά πρόσωπα, ενώ κρίσιμη θεωρείται και η κατάθεση της 53χρονης γιατρού, όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της. Παράλληλα, τα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζουν το όπλο που βρέθηκε στο διαμέρισμα, καθώς και όλα τα ευρήματα από τον χώρο του περιστατικού.