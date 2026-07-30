Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από το πύρινο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Ο άνθρωπος που βρέθηκε στο σημείο της φωτιάς και αντίκρισε τους δύο πυροσβέστες περιέγραψε με ραγισμένη φωνή όλα όσα έζησε.

«Είδα με τα μάτια μου τα παιδιά», είπε χαρακτηριστικά, αδυνατώντας να κρύψει τα συναισθήματα του για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε μπροστά του.

Παράλληλα, περιέγραψε το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά, λέγοντας πως «η κατάσταση είναι τραγική. Καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα», αποτυπώνοντας την εικόνα ολοκληρωτικής καταστροφής στις πληγείσες περιοχές.

Αναφερόμενος στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατέληξε με τη φράση που αποτυπώνει την πραγματικότητα: «Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν θα ξαναγυρίσουν πίσω».