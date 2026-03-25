Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (25/3), λίγο πριν από τις 16:00, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στον Βόλο, με δυο γυναίκες να χάνουν τη ζωή τους μετά από έκρηξη μέσα σε διαμέρισμα. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία μιας γειτόνισσας.

«Είδα μια γυναίκα να καίγεται στην αυλή του σπιτιού»

Γειτόνισσα περιγράφει τη σκηνή που δεν θα ξεχάσει ποτέ στην ζωή της, δηλαδή μια 66χρονη γυναίκα με τυλιγμένο το σώμα της στις φλόγες μέσα στην αυλή του σπιτιού της να προσπαθεί να σωθεί, ενώ ακούγονταν εκρήξεις. Η φωτιά στο σπίτι της Αγίας Παρασκευής όπου έμεναν γιαγιά, κόρη και εγγονός ξέσπασε στις 15.45 το απόγευμα μέσα στο σαλόνι από σόμπα και η μητέρα με την κόρη κάηκαν ζωντανές, ενώ ο 39χρονος που προσπάθησε να σώσει μάνα και γιαγιά «χαροπαλεύει». Η 88χρονη ηλικιωμένη βρέθηκε καμμένη επάνω στον καναπέ του σπιτιού.

«Είδα μια γυναίκα να καίγεται στην αυλή του σπιτιού της , ένα σώμα τυλιγμένο στις φλόγες. Ο γιος φώναζε, καιγόμαστε, είναι μέσα η γιαγιά μου…», περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο την τραγωδία, με θύματα μητέρα και κόρη.

Πώς έγινε η έκρηξη στο σπίτι

Οι πληροφορίες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του gegonota, αναφέρουν πώς η φωτιά ξέσπασε στο σαλόνι από ηλεκτρική θερμάστρα και οι εκρήξεις οφείλονται στο γεγονός ότι «έσκασε» γκαζάκι στην κουζίνα μετά την εκδήλωση της φωτιάς αλλά και άλλες ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού.

Δύο σοροί αγνώστων στοιχείων ανασυρθήκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε οικία, στο δήμο Βόλου Μαγνησίας. Επιχειρούν 16 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 25, 2026

Ο πύραρχος, κ. Κωνσταντίνος Μπαλαντίνας τόνισε ότι η φωτιά κατασβέστηκε από 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ενώ έκανε λόγο για τις δυο νεκρές γυναίκες και τον πολυτραυματία-εγκαυματία εγγονό και γιο των γυναικών. Την ίδια στιγμή, επεσήμανε ότι αυτήν τη στιγμή διενεργείται προανάκριση για το τραγικό συμβάν.

