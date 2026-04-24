«Τον ακούσαμε να φωνάζει, πάτησα έγκαιρα το στοπ», ανέφερε ο Αναστάσιος Μασκαλίδης. «Πήγαμε να σηκώσουμε τον κάδο και έπεσε μέσα στο απορριμματοφόρο ο άνθρωπος. Στα μάτια μου είδα ένα κόκκινο κουμπί και το πάτησα. Αυτή ήταν η πρώτη μου κίνηση. Στη συνέχεια σηκώσαμε την πρέσα και τον βγάλαμε από το όχημα».

Συγκλονίζουν και ανατριχιάζουν οι περιγραφές των εργαζομένων καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι χθες (23/4) τα ξημερώματα, κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμάτων, αντίκρισαν ξαφνικά το χέρι και το πόδι ενός συνανθρώπου μας.

Από την πλευρά του, ο δεύτερος εργαζόμενος, Θοδωρής Καρακώτας, σημείωσε: «Τραβήξαμε την πρέσα ανάποδα για να του απελευθερώσουμε το πόδι. Το έβλεπα στον ύπνο μου μετά, είδα ένα χέρι να βγαίνει μέσα από τα σκουπίδια».

Ο άτυχος άνδρας ήταν άστεγος και εντοπίστηκε μέσα στο απορριμματοφόρο. Λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης προφανώς προσπάθησε να βρει καταφύγιο, και παραλίγο να πολτοποιηθεί. Η άμεση αντίδρασή τους αποδείχθηκε καθοριστική για τη διάσωση του ανθρώπου.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, υποδέχτηκε τους δύο εργαζόμενους της καθαριότητας που εντόπισαν τον άνδρα μέσα στο όχημα την ώρα της αποκομιδής και τον έσωσαν.

Ο κ. Αγγελούδης συνεχάρη τους εργαζόμενους, τον Θοδωρή Καρακώτα και τον Αναστάσιο Μασκαλίδη, για την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση ενός ιδιαίτερα κρίσιμου περιστατικού.

Όπως περιγράφουν οι ίδιοι, μέσα στη νύχτα και υπό έντονη βροχόπτωση, την ώρα που άδειαζαν κάδο στη Λεωφόρο Νίκης, αντιλήφθηκαν ξαφνικά πως άνθρωπος είχε καταλήξει στη χοάνη του οχήματος.

Οι ίδιοι ανέφεραν ότι η εμπειρία αυτή, θα αλλάξει τον τρόπο που εργάζονται, καθώς πλέον σκοπεύουν να ελέγχουν κάθε κάδο πριν την αποκομιδή, γνωρίζοντας ότι μπορεί να κρύβει απρόβλεπτους κινδύνους.

Από την πλευρά του δήμου, εκφράστηκαν ευχαριστίες για τα άμεσα αντανακλαστικά των εργαζομένων, που απέτρεψαν ένα δυστύχημα με πιθανώς τραγικές συνέπειες.

«Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους, διότι η ακαριαία αντίδρασή τους οδήγησε στο να μην έχουμε θλιβερή εξέλιξη», δήλωσε ο κ. Αγγελούδης, προσθέτοντας ότι αξίζουν να νιώθουν υπερήφανοι, καθώς με την άμεση ανταπόκρισή τους, κατάφεραν να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της λεγόμενης «εισαγόμενης επαιτείας», τονίζοντας ότι πρόκειται για θέμα που πρέπει να απασχολήσει την πολιτεία, σε κεντρικό επίπεδο.