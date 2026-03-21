Σε νέα ειδική επιχείρηση προχώρησε η Αστυνομία την Παρασκευή, 20 Μαρτίου, στην περιοχή της Νέας Περάμου, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις, ενώ κατά τη διάρκεια του ελέγχου ξηλώθηκαν εκατοντάδες μέτρα καλωδίων, που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες (20-3-2026), ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό της Νέας Περάμου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Δ.Α.Ο.Ε., της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, συνελήφθησαν συνολικά πέντε άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους, για μη χρήση ζώνης κ.α.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 810 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή».