Ειδική τροχονομική δράση σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής το τελευταίο διήμερο για την πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων.

Πραγματοποιήθηκαν 207 έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 89 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης και κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση κ.α.

Ακόμα αφαιρέθηκαν 13 άδειες κυκλοφορίας, 38 άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό επτά οχήματα.

Παρόμοιες τροχονομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

