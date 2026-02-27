Στο πλαίσιο τροχονομικών δράσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. για την πρόληψη της οδήγησης Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους, πραγματοποιήθηκε χτες (26/2) ειδική εξόρμηση αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) στο κέντρο της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν 204 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του κέντρου της Αθήνας, όπου βεβαιώθηκαν 50 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους, από οδηγούς Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.