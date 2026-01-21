Πρόσβαση σε πληροφορίες και οδηγίες, θα έχουν όλοι οι πολίτες, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να εγκαταλείψουν τις μεγάλες πόλεις και ειδικά την Αθήνα για να μετεγκατασταθούν σε χωριά της Περιφέρειας.

Πώς; Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας που ετοιμάζει η κυβέρνηση, με στόχο να λειτουργήσει ως κεντρική δεξαμενή πληροφόρησης και ως πηγή χρηστικών οδηγιών, πριν πάρει κάποιος την τελική απόφαση, να προβεί σε μία τόσο σημαντική αλλαγή.

Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να μπορεί να βλέπει συγκεντρωμένα, ανά περιοχή και ανά δήμο, όλα τα καίρια στοιχεία που μέχρι σήμερα απαιτούσαν αποσπασματική αναζήτηση, σε αρκετές περιπτώσεις πολύ χρόνο αλλά και προσωπικές επαφές: ποιες βασικές υποδομές λειτουργούν, ποια είναι η πραγματική εικόνα της τοπικής αγοράς εργασίας, σε ποια επαγγέλματα καταγράφεται ζήτηση και ποια είναι η διαθέσιμη προσφορά θέσεων.

Επιπλέον, μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας θα καταγράφεται με σαφήνεια και ακρίβεια, η παρουσία ή η απουσία των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας και το σημείο στο οποίο βρίσκονται, αν καλύπτεται η περιοχή από κινητές μονάδες και ποιο είναι το επίπεδο πρόσβασης ευρύτερα, στις νοσοκομειακές υπηρεσίες.

Πρωταρχικός στόχος είναι η μετεγκατάσταση να μην βασίζεται σε γενικές εντυπώσεις ή φήμες, αλλά σε πραγματικά δεδομένα για εργασία, υπηρεσίες και πτυχές της καθημερινότητας, ώστε ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει εκ των προτέρων, τα θετικά αλλά ταυτόχρονα και τις προκλήσεις η τις δυσκολίες, με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπος.

Οι παρεμβάσεις παρουσιάστηκαν από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, και τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, στο πλαίσιο της ενημέρωσης για το κυβερνητικό έργο, με έμφαση στη μετάβαση από τον κεντρικό σχεδιασμό στην πρακτική εφαρμογή πολιτικών για την περιφέρεια.

Η νέα πλατφόρμα εντάσσεται στην Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη με ορίζοντα το 2035 και λειτουργεί συμπληρωματικά με τα 50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης , ένα για κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας, τα οποία ολοκληρώνονται σταδιακά έως το 2026 και αναρτώνται στο erga.gov.gr, ώστε οι πολίτες να μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο και την υλοποίησή τους.

Επιπροσθέτως, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει, το πρόγραμμα δημογραφικής ενίσχυσης, μέσω του οποίου προβλέπεται επιδότηση έως 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση σε περιοχές με έντονη πληθυσμιακή συρρίκνωση και εφαρμόζεται ήδη σε πιλοτικό στάδιο στον Έβρο.

Η πιλοτική φάση αφορά συγκεκριμένους δήμους και μικρούς οικισμούς, με το ύψος της ενίσχυσης να διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος του οικισμού και τη σύνθεση του νοικοκυριού, ενώ βασική προϋπόθεση είναι η τεκμηρίωση με στοιχεία και τα απαραίτητα έγγραφα, ότι κάποιος διαμένει μόνιμα στην συγκεκριμένη περιοχή, την οποία έχει δηλώσει.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, ο Έβρος λειτουργεί ως «πιλότος» για την επέκταση του μέτρου και σε άλλες περιφερειακές ενότητες με αντίστοιχα δημογραφικά χαρακτηριστικά, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και την ενδοχώρα, με την τελική απόφαση να εξαρτάται από τα αποτελέσματα της πρώτης εφαρμογής.

Η μετεγκατάσταση στην περιφέρεια υποστηρίζεται παράλληλα από ένα ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων που επηρεάζουν άμεσα το κόστος ζωής και τη δυνατότητα εγκατάστασης. Σε αυτό περιλαμβάνονται η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία σε περισσότερες από 12.000 μικρές κοινότητες, η διατήρηση του μειωμένου νησιωτικού ΦΠΑ, προγράμματα ανακαίνισης παλαιών κατοικιών με ειδική μέριμνα για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, η αξιοποίηση δημοτικών και κρατικών κτηρίων για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και η επιστροφή δύο ενοικίων τον χρόνο για ιατρονοσηλευτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης.