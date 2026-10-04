Ο προφυλακισμένος γιατρός, επιμένει από την αρχή ότι δεν έχει καμία σχέση με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ουσιαστικά, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ρίχνει την ευθύνη στη σύζυγό του και τοποθετεί τον εαυτό του στο ιατρείο της γιατρού, από τη στιγμή που καλείται σε βοήθεια.

Το απολογητικό του υπόμνημα, που παρουσιάζει η «Ζούγκλα», ξεκινά με τις σπουδές του αλλά και την οικογενειακή του κατάσταση.

Για την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, περιγράφει ότι ήταν με ασθενή πριν πάει για φαγητό και επέστρεψε στο ιατρείο γύρω στις τρεις το μεσημέρι. Τότε αμέσως πήγε στον καναπέ του ιατρείου του για να ξεκουραστεί. Μάλιστα επικαλείται και την κατάθεση ασθενή του, ο οποίος υποστήριξε στις Αρχές:

«Όταν έφθασα στο ιατρείο επικρατούσε ησυχία. Δεν παρατήρησα κάτι ανησυχτικό. Το μήνυμα με το παραπεμπτικό για τις εξετάσεις, μου ήρθε στις 16.06. Μέχρι εκείνη την ώρα ήταν όλα ήσυχα. Συζητούσαμε με το γιατρό και θα μου έγραφε και την επόμενη εξέταση, μία αξονική στεφανιογραφία. Εκείνη την ώρα ακούστηκε μία φωνή που του φώναξε να πάει και ο γιατρός αποχώρησε. Υπήρξε αναστάτωση. Μετά από κάποια λεπτά, γύρω στα έξι με επτά λεπτά, άκουσα να λένε να κληθεί ασθενοφόρο.»

Ο γιατρός στη συνέχεια περιγράφει στο υπόμνημά του:

«Η βοηθός της συζύγου μου μπήκε στο ιατρείο μου και μου ανακοίνωσε ότι με χρειάζονται στο εξεταστήριο της συζύγου μου. Προσέτρεξα αμέσως και είδα τη σύζυγό μου εντόνως ανήσυχη λόγω της κατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη, οποίος βρισκόταν σε απώλεια συνειδήσεως.

Κοίταξα αμέσως το μόνιτορ παρακολούθησης των ζωτικών στοιχείων, το οποίο έδειχνε ασυστολία χωρίς καρδιακό παλμό. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει ήδη συμβεί ανακοπή. Εξετάζω τις κόρες των οφθαλμών του, εκ των οποίων παρατηρώ ότι αντιδρούν στο άνοιγμα των βλεφάρων και σε άμεσο χρόνο ξεκινώ κατευθείαν ΚΑΡΠΑ.

Ο κατηγορούμενος, αναφέρεται στη συνέχεια στην κλήση στο ΕΚΑΒ, που έγινε με δική του εντολή, αναφέροντας ότι και ο ίδιος μίλησε στο τηλέφωνο για να διευκρινίσει στο κέντρο ότι έπρεπε να πάει και καρδιολογική μονάδα:

«Στις 16:26 φθάνει το ΕΚΑΒ και αναλαμβάνουν εκείνοι την ΚΑΡΠΑ. Η χρήση απινιδωτή δεν ενδείκνυτο, ως άλλωστε γνώριζαν και η ομάδα του ΕΚΑΒ και οι γιατροί στο ΕΛΠΙΣ, καθώς ο ασθενής ήταν σε ασυστολία, κατάσταση κατά την οποία δεν επιτρέπεται η χρήση απινιδωτή.

Ο γιατρός, επικαλείται και την κατάθεση της απογευματινής γραμματέως για τις κινήσεις του, ενώ στέκεται στη φράση της «τα μηχανήματα αυτά τα χρησιμοποιεί μόνο η γιατρός»

Ο κατηγορούμενος αναφέρει επιπλέον:

«Δεν έχω καμία σχέση με το περιστατικό παρά μόνο της συνδρομής μου προς διάσωση και της παροχής πρώτων βοηθειών μέχρι να φθάσει το ΕΚΑΒ και επιβεβαιώνεται το αβάσιμο της κατηγορίας ότι δήθεν απέκρυψα επί 60 λεπτά την οποιαδήποτε επείγουσα περίπτωση».

Το «άδειασμα» και για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Ο γιατρός «αδειάζει» τη σύζυγό του και για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης:

«Ουδέποτε δήλωσα με οποιοδήποτε τρόπο ότι προσφέρω την εν λόγω υπηρεσία του μηχανήματος Inus Spheresis και αποτελεί μοναδική δραστηριότητα της γιατρού, γεγονός που επιρρωνύεται και από την διαφορετική αυτοτελή πειθαρχική μας ήδη αντιμετώπιση από τον ΙΣΑ.

Με το συστεγαζόμενο ιατρείο της συζύγου μου διατηρώ πλήρη και οικονομική αυτοτέλεια, υποβάλλω χωριστή αυτοτελή δήλωση εισοδήματος και διατηρούμε αυτοτελή ο καθένας περιουσιακή κατάσταση και επαγγελματικό λογαριασμό τραπέζης, χωρίς να έχω οικονομικό όφελος εκ της δραστηριότητάς της.

Μοναδική μου συσχέτιση με την υπόθεση είναι η συζυγική μου ιδιότητα και η συστέγαση των αυτοτελών ιατρείων μας.»