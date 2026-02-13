Βίντεο/Φωτογραφία: Νίκος Χριστοφάκης

Στην «καρδιά» της Αθήνας βρίσκονται αυτή την ώρα οι αγρότες, που ταξίδεψαν μέχρι την πρωτεύουσα συνοδεία περισσότερων από 70 τρακτέρ. Ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί στο σημείο εκφράζει τη συμπαράστασή του στον αγώνα τους, χαιρετώντας τους θερμά.

Η «Ζούγκλα», που καλύπτει την αγροτική κινητοποίηση αναλυτικά, κατέγραψε με το drone της τη στιγμή που το κομβόι των διαμαρτυρόμενων εισέρχεται στην Ομόνοια και στη συνέχεια κατευθύνεται προς το Σύνταγμα.

Δείτε τα εναέρια πλάνα από την Ομόνοια, μέσα από την κάμερα της «Ζούγκλας»:

Στη συνέχεια, οι αγρότες κατευθύνθηκαν στο Σύνταγμα, όπως μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω κλιπ: