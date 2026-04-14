Με λαμπρότητα και με πλήθος πιστών πραγματοποιήθηκε και φέτος ο εορτασμός του Πάσχα στη Λευκίμμη, στην Κέρκυρα.

Το κερκυραϊκό Πάσχα είναι γνωστό για τα παραδοσιακά του έθιμα και οι εικόνες που μας έρχονται από την πανέμορφη Λευκίμμη, στη Νότια Κέρκυρα είναι εντυπωσιακές.

Στην πρώτη φωτογραφία είναι τα περίφημα αναστάσιμα μπότια (κανάτες), ενώ στη δεύτερη φωτογραφία διακρίνεται καπνός από τα λεγόμενα μάσκουλα – δυναμιτάκια που έριξε ο Κολοκοτρώνης – στην Καρύταινα (Καρούτενα).

Δείτε τις φωτογραφίες από την πανέμορφη πασχαλινή Λευκίμμη