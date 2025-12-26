Τραγωδία με θάνατο 7χρονου στο Ρίζωμα Ροδόπης από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι του σήμερα τα ξημερώματα.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το 5χρονο αδελφάκι του με εγκαύματα, αλλά και ο πατέρας του. Στο πλευρό τους βρίσκεται η μητέρα σε κατάσταση σοκ.

Στη φωτιά επιχείρησαν οκτώ Πυροσβέστες με τρία οχήματα και παρέδωσαν τον ανήλικο σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης όπου και διαπιστώθηκε πως το αγοράκι ήταν νεκρό.

Εικόνες από το εσωτερικό και το εξωτερικό του σπιτιού μετά την τραγωδία:

Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες πιθανολογείται η πυρκαγιά να προκλήθηκε από ξυλόσομπα. «Η φωτιά ξεκίνησε από ξυλόσομπα και το σπίτι γέμισε με καπνό», τόνισε ο παππούς της οικογένειας.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Η μονοκατοικία διαθέτει δώδεκα δωμάτια. Σε αυτά ζει το ζευγάρι με τα παιδιά του, και ο παππούς με τη γιαγιά.

Έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς πραγματοποιεί κλιμάκιο της πυροσβεστικής.

Πηγή: ΕΡΤ