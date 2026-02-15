Τα… δόντια της δείχνει η κακοκαιρία τις τελευταίες ώρες, καθώς αρκετές περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, εξαιτίας των βροχών και των ισχυρών ανέμων.

Την ίδια στιγμή η αφρικανική σκόνη «πνίγει» όχι μόνο το λεκανοπέδιο αλλά και τη νότια Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κρήτη, την Πελοπόννησο και το νότιο Αιγαίο.

Ενημερωτικό μήνυμα μέσω «112» εστάλη στους κατοίκους της Χίου, λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι, εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο νησί.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα #Χίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 15, 2026

Μήνυμα του «112» εστάλη και σε κατοίκους της Σερίφου, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι.

Ειδικότερα, το μήνυμα ανέφερε: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι νήσου Σερίφου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Πρωτοφανείς εικόνες από το παραλιακό μέτωπο της Χίου

Η εικόνα που παρουσίασε το μεσημέρι της Κυριακής το παραλιακό μέτωπο της πόλης ήταν πρωτοφανής. Όλος ο παραλιακός δρόμος στον Βροντάδο, από το ύψος της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μητρόπολης μέχρι και το Τάγμα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνος, αφού το οδόστρωμα έχει γεμίσει με πέτρες από τη θάλασσα και φύκια.

Η θάλασσα βγήκε κυριολεκτικά έξω από το Λιμάνι, με την Προκυμαία να γίνεται ένα με το υγρό στοιχείο και τα κύματα να φθάνουν μέχρι την Οδό Ροδοκανάκη, ακόμη και μέσα από τους αγωγούς των ομβρίων υδάτων.

Αντίστοιχη ήταν η κατάσταση μπροστά από το Ξενοδοχείο Χανδρής, όπου το Λιμεναρχείο Χίου προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας από την Οδό Κοκκάλη (η οποία επίσης πλημμύρισε), καθώς τα κύματα κατέκλυσαν τον περιβάλλοντα χώρο. Εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιήθηκε και από το ύψος του ΝΟΧ, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος για οδηγούς και πεζούς.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στη Λεωφόρο Ενώσεως και ειδικά στην περιοχή του αεροδρομίου, όπου δεκάδες Ι.Χ. τα οποία είχαν σταθμεύσει κατά μήκος του δρόμου, βρέθηκαν έρμαια των κυμάτων.

Τα οχήματα καταστρέφονται μέσα σε φύκια και βότσαλα, καθώς η θαλασσοταραχή έφερε τη θάλασσα κυριολεκτικά στη στεριά. Η δε μανία των κυμάτων ήταν τέτοια, που ξεριζώθηκαν ακόμα και δέντρα που βρίσκονταν δίπλα στη θάλασσα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το politischios.gr:











Η κακοκαιρία «χτυπάει» και την Πιερία

Η κακοκαιρία χτυπάει και την Πιερία. Η θάλασσα στην παραλία Κατερίνης έχει βγει έξω, και τα αντιπλημμυρικά έργα δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα πολύ δυνατά φυσικά φαινόμενα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες της «Ζούγκλας»:

Μεγάλα προβλήματα στην Ήπειρο

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται σε ολόκληρη την Ήπειρο λόγω της κακοκαιρίας, με τις Αρχές να προειδοποιούν για νέα επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες.

Κατολισθήσεις πρανών, πτώσεις βράχων και φερτά υλικά έχουν καλύψει δρόμους, προκαλώντας σοβαρές δυσχέρειες στις μετακινήσεις.

Η Ιόνια Οδός έκλεισε στο ύψος της Συκούλας, μετά τη μεγάλη κατολίσθηση, με την αποκατάσταση να εκτιμάται ότι θα απαιτήσει σημαντικό χρονικό διάστημα. Η κυκλοφορία στο τμήμα Άρτα – Αμφιλοχία διεξάγεται μέσω της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αντιρρίου, όπου καταγράφεται αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Πρέβεζα. Στην Εθνική Οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας σημειώνονται συνεχείς καταπτώσεις, ενώ προβλήματα εντοπίζονται σε Μυρσίνη, Μύτικα και Καστροσυκιά. Πλημμυρικά φαινόμενα έχουν πλήξει θερμοκήπια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ενώ στην πόλη της Πρέβεζας, η παραλιακή ζώνη δέχεται ισχυρές πιέσεις από τα νερά.

Στη Δημοτική Ενότητα Πάργας καταγράφηκαν ζημιές στον δρόμο Πέρδικα – Αγιά – Ανθούσα, καθώς και στον οικισμό της Πάργας.

Στην Ανθούσα, αποκόλληση βράχου κατέστρεψε σταθμευμένο όχημα.





Υποχώρησε επαρχιακός δρόμος στα Τζουμέρκα

Στο μάτι της κακοκαιρίας βρίσκεται για ακόμα μία φορά η περιοχή των Τζουμέρκων. Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων υποχώρησε σε μήκος περίπου 70 μέτρων το οδόστρωμα στην επαρχιακή οδό Γεφυριού Πλάκας-Άγναντων-Πραμαντών.

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα αναφέρει ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων Χρήστος Χασιάκος, καθώς την στιγμή της καθίζησης στο σημείο βρισκόταν με το αυτοκίνητό του κάτοικος των Άγναντων. Όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ένιωσε να τρέμει η γη, έπεφταν πέτρες, κατάλαβε τι συμβαίνει, προσπάθησε να περάσει το σημείο, όμως υποχώρησε ο δρόμος, έπεσε το αυτοκίνητο και άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού και διέφυγε. Η καθίζηση σημειώθηκε στις 11 το πρωί. Η κυκλοφορία διακόπηκε και τα αυτοκίνητα ακολουθούν παράκαμψη για να φτάσουν στην Πράμαντα.

Υποχώρησε δρόμος στη Λήμνο – Κύματα σαρώνουν την παραλιακή ζώνη στον Μούδρο

Σύμφωνα με το limnoslive.gr, σοβαρές ζημιές προκάλεσε η κακοκαιρία στην παραλιακή οδό Αγίου Ιωάννη Κάσπακα, όπου τμήμα του δρόμου υπέστη υποχώρηση, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση οχημάτων.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε ο Αντιδήμαρχος, η κατάσταση στο σημείο είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Μέρος του οδοστρώματος έχει καταρρεύσει, έπειτα από τον έντονο κυματισμό και τους θυελλώδεις ανέμους που πλήττουν το νησί. Ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο δρόμος κλείνει, καλώντας τους πολίτες να μην επιχειρήσουν να προσεγγίσουν την περιοχή.

Ισχυρός κυματισμός καταγράφεται και στο Μούδρο, όπου τα κύματα σαρώνουν την παραλιακή ζώνη και δοκιμάζουν τις αντοχές.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο νησί έχουν μετατρέψει το λιμάνι σε ένα άγριο σκηνικό, με τη θάλασσα να φουσκώνει και τα κύματα να «σπάνε» με ένταση στην προβλήτα.