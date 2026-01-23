Η επόμενη μέρα της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική και τις περισσότερες περιοχές της χώρας, βρίσκει την πόλη με σοβαρές ζημιές στις υποδομές, τους δρόμους και τα κτήρια και με δύο ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους από την φονική καταιγίδα.

Στη Γλυφάδα, την Τετάρτη (21/1), μία 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, όταν στην προσπάθειά της να διασχίσει τον δρόμο, παρασύρθηκε από το νερό και εγκλωβίστηκε κάτω από ένα αυτοκίνητο, το οποίο, επίσης, κινούνταν ανεξέλεγκτο από τον χείμαρρο.

Στο Άστρος Κυνουρίας, νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα, ένας λιμενικός, που χτυπήθηκε από τεράστιο κύμα στην προβλήτα, όταν βοηθούσε στην πρόσδεση σκαφών.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο με το τεράστιο κύμα που παρασύρει τον άτυχο Λιμενικό:

Οι δρόμοι στην πρωτεύουσα πλημμύρισαν και έγιναν ποτάμια, ενώ μεγάλες ήταν οι υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα και δίκυκλα που θάφτηκαν στη λάσπη και σε υπόγεια που γέμισαν με νερά.

Όπως αναφέρει το meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως το βράδυ της Τετάρτης σημειώθηκαν στην περιοχή Παπάγου Αττικής (173.8 mm), στo Nομισματοκοπείο (148.4 mm), στο Χαλάνδρι (148 mm) και στο Βύρωνα Αττικής (145.2mm).

Οι κλήσεις που έγιναν στην Πυροσβεστική για παροχή βοήθειας από τις 7.30 το πρωί της Τετάρτης μέχρι και τις 6.30 το πρωί της Πέμπτης ξεπέρασαν τις 900, ενώ οι αντλήσεις υδάτων προσέγγισαν τις 320.

Στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι σφοδρές βροχοπτώσεις συνεχίστηκαν με εκτεταμμένες βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η περιοχή της Νέας Ιωνίας έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε όλη την διάρκεια της νύχτας ενώ σοβαρά προβλήματα αντιμετώπισαν αρκετές περιοχές τόσο στα βόρεια προάστια όσο και στα νότια.

Ο Κάλαμος και η Βάρη ήταν από τις περιοχές που χτυπήθηκαν περισσότερο από την κακοκαιρία. Σε ένα μόλις 24ωρο έπεσε νερό μισού χρόνου, βασικοί οδικοί άξονες πλημμύρισαν, ρέματα υπερχείλισαν, δεκάδες οχήματα παρασύρθηκαν και καλύφθηκαν από μπάζα, σκουπίδια και φερτά υλικά που παρέσυραν τα ορμητικά νερά.

Στη Βάρη, οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους και κινδύνευσαν να παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά. Μια γυναίκα ανέβηκε σε δέντρο για να σωθεί.

Ορμητικοί χείμαρροι έπνιξαν το παραλιακό μέτωπο σε Ωρωπό και Κάλαμο, ενώ μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων απεγκλωβίστηκε από σπίτι έπειτα από παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

Συνεργεία των αρμόδιων υπηρεσιών ξεκινούν σήμερα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών ενώ το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στη Βάρη, σύσκεψη υπό τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδο, για να καθοριστούν οι επόμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν.