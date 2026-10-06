Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των επιβατών και την κατάσταση των υποδομών εγείρουν οι εικόνες εγκατάλειψης που καταγράφονται στον σταθμό του Προαστιακού στο Κορωπί.

Όπως αποτυπώνεται στο φωτογραφικό υλικό που έστειλε αναγνώστης της «Ζούγκλας», η φθορά του χρόνου και η έλλειψη συντήρησης έχουν δημιουργήσει ένα επικίνδυνο σκηνικό.

Οι τσιμεντένιες κολώνες του σταθμού παρουσιάζουν προχωρημένη διάβρωση, με τα σκυροδέματα να έχουν αποκολληθεί και τον οπλισμό να διακρίνεται επικίνδυνα φθαρμένος.

«Με έναν σεισμό φαντάζομαι θα πέσουν», αναφέρει χαρακτηριστικά ο αναγνώστης, περιγράφοντας την έκδηλη ανησυχία όσων χρησιμοποιούν καθημερινά τον σταθμό.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται εκεί.

Σοβαρή επικινδυνότητα διαπιστώνεται και στα προσβάσιμα σημεία του σταθμού, καθώς τα σκαλοπάτια είναι ετοιμόρροπα και κουνιούνται σε κάθε πάτημα, μετατρέποντας την απλή διέλευση των πεζών σε «ναρκοπέδιο».

Ακολουθούν οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες:







