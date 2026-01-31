Την άθλια, απαράδεκτη και τριτοκοσμική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αχαΐας, το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών – Παράρτημα Πάτρας, καταγγέλλει η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων.

Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για «απαράδεκτη και διαχρονική αδιαφορία της Πολιτείας και των αρμόδιων φορέων, απέναντι στο σοβαρό κτηριακό πρόβλημα» του εργαστηρίου.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων καταγγέλλει την απαράδεκτη και διαχρονική αδιαφορία της Πολιτείας και των αρμόδιων φορέων απέναντι στο σοβαρό κτηριακό πρόβλημα του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αχαΐας, το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών – Παράρτημα Πάτρας.

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις μας εδώ και χρόνια προς το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, την Κεντρική Διοίκηση του Ιδρύματος Κωφών, τον Δήμο Πατρέων, τους Βουλευτές Αχαΐας και τους εμπλεκόμενους φορείς, καμία ουσιαστική λύση δεν έχει δοθεί. Τα χρόνια αιτήματα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και των Εκπαιδευτικών για την παραχώρηση αδιάθετων χώρων του Ιδρύματος παραμένουν αναπάντητα, οδηγώντας τη σχολική κοινότητα σε πλήρες αδιέξοδο.

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από τις σοβαρές φθορές στο κτήριο.

Πρόσφατη πλημμύρα στον πρώτο όροφο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δάπεδα, τοίχους, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, με κίνδυνο επέκτασης των υγρασιών στο ισόγειο και στους κοινόχρηστους χώρους. Η άμεση αποκατάσταση των ζημιών είναι επιβεβλημένη».

Δείτε τις εικόνες ντροπής από το κτήριο:

Πηγή: tempo24.news