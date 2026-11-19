Σακούλες με σκουπίδια ανάμεσα στα μνήματα, σπασμένοι τάφοι και χόρτα συνθέτουν την εικόνα στο ιστορικό κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου στο Ηράκλειο. Σε έναν χώρο που λειτουργεί από το 1897 και φιλοξενεί σημαντικά ταφικά μνημεία, τα προβλήματα καθαριότητας και συντήρησης συσσωρεύονται, παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις προς τον Δήμο.

Το φωτογραφικό υλικό της του neakriti.gr καταγράφει απορρίμματα διάσπαρτα σε διάφορα σημεία, ακόμη και σε παλιά ταφικά πεδία τριετούς χρήσης. Ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου, πατέρας Κωνσταντίνος Πιτσικάκης, αναφέρει ότι έχει ενημερώσει πολλές φορές τις αρμόδιες υπηρεσίες, στέλνοντας και φωτογραφίες.

Δύο μήνες χωρίς τον μεγάλο κάδο αποκομιδής

Σύμφωνα με τον ίδιο, βασική αιτία για τη συσσώρευση των σκουπιδιών είναι η καταστροφή του μεγάλου κάδου στον οποίο συγκεντρώνονταν τα απορρίμματα από τις εργασίες καθαριότητας, πριν απομακρυνθούν με ειδικό όχημα.

Η βάση του κάδου έχει σαπίσει και ο ίδιος παραμένει εκτός λειτουργίας εδώ και περίπου δύο μήνες. Όπως καταγγέλλει ο ιερέας, παρά τις οχλήσεις του, η αποκατάσταση δεν έχει προχωρήσει, ενώ η απάντηση που λαμβάνει είναι ότι το θέμα βρίσκεται σε προτεραιότητα. Στο μεταξύ, σακούλες και αντικείμενα από παλιούς τάφους εξακολουθούν να συγκεντρώνονται στον χώρο.

Το καλοκαίρι καθάριζε και ο ίδιος ο ιερέας

Ο πατέρας Κωνσταντίνος ξεχωρίζει την προσπάθεια των δύο εργαζομένων στην καθαριότητα, τονίζοντας ότι βρίσκονται καθημερινά στο κοιμητήριο και κάνουν ό,τι μπορούν. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, το προσωπικό δεν επαρκεί για τις ανάγκες του.

Περιγράφει, μάλιστα, ότι το καλοκαίρι μεσολάβησε διάστημα δυόμισι έως τριών μηνών χωρίς προσωπικό καθαριότητας, με αποτέλεσμα να αναλαμβάνει και ο ίδιος εργασίες καθαρισμού.

Πρόβλημα αποτελούν επίσης τα χόρτα που έχουν αναπτυχθεί σε πολλά σημεία. Κατά την εκτίμησή του, έχουν περάσει δύο έως τρία χρόνια από τον τελευταίο ψεκασμό.

Περίπου εκατό οικογενειακοί τάφοι χωρίς ανθρώπους να τους φροντίσουν

Οι φθορές είναι εμφανείς και σε οικογενειακούς τάφους που έχουν μείνει χωρίς φροντίδα. Σύμφωνα με τον ιερέα, περίπου εκατό δεν έχουν πλέον συγγενείς ή απογόνους που να αναλαμβάνουν τη συντήρησή τους.

Παράλληλα, ο ίδιος αναφέρει περιστατικά φωτιάς σε σημεία όπου συσσωρεύονται σκουπίδια και πευκοβελόνες. Όπως περιγράφει, έχει χρειαστεί επανειλημμένα να αντιμετωπιστούν μικρές εστίες, ενώ η παρουσία πεύκων κοντά στα εύφλεκτα υλικά εντείνει την ανησυχία.

Το κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου αποτελεί μέρος της ιστορίας του Ηρακλείου, με ταφικά μνημεία και γλυπτά αναγνωρισμένων καλλιτεχνών. Η αντικατάσταση του κατεστραμμένου κάδου, η απομάκρυνση των απορριμμάτων και η συντήρηση των παραμελημένων σημείων βρίσκονται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων που ζητεί ο προϊστάμενος του ναού.