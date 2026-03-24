Οι 22 συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία μέσω εικονικών εταιρειών ζημίωσε με 22 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και με άλλα 11 εκατομμύρια το Δημόσιο, έφτασαν στην Ευελπίδων.

Οι φερόμενοι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης είναι τέσσερις λογιστές, ενώ τα υπόλοιπα μέλη φαίνεται να είναι γνωστά μοντέλα, επιχειρηματίες, παίκτες ριάλιτι και Τik Τokers.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση είναι συνολικά 40, όμως μόνο οι τέσσερις λογιστές και οι 18 «μπροστινοί» συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.

Η δράση τους ξεκινά από το 2018 και έχει ζημιώσει συνολικά με ποσό άνω των 22 εκατ. ευρώ τον ΕΦΚΑ, καθώς τα μέλη της έκοβαν και εμφάνιζαν εικονικά τιμολόγια, μέσω των ανύπαρκτων ουσιαστικά εταιρειών τους, ενώ φαινόταν ότι απασχολούσαν προσωπικό, χωρίς όμως ποτέ να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Τα δε κέρδη τους, προέρχονταν μέσω της δραστηριότητας των εικονικών εταιρειών σε Αθήνα και Μύκονο, προκαλώντας παράλληλα ζημία 11 εκατομμυρίων ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ποιοι «διάσημοι» συνελήφθησαν

Μεταξύ των συλληφθέντων, υπήρχαν και γνωστά πρόσωπα της showbiz. Ένας TikToker και ιδιοκτήτης επιχείρησης μασάζ, ονόματι Σωτήρης Λαμάι, ο οποίος είχε συμμετάσχει στο παρελθόν στο τηλεριάλιτι Survivor, αλλά και ένας ακόμη άνδρας που είχε συμμετάσχει στο Master Chef με τo ονοματεπώνυμο Μέι Ταφσίρι.

Η ανάρτηση του Λαμάι δέκα μήνες πριν «σκάσει» το σκάνδαλο:

«Μην γελάτε μ@λ@#ες, δεν έχω κάνει ναρκωτικά και φυλακή, αλλά θα τα κάνω και αυτά», λέει χαρακτηριστικά στο βίντεο.

Επίσης ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης καφέ, με το ονοματεπώνυμο Κώστας Σιδεράτος.