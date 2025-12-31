Το 2025 φαίνεται να είναι μία από τις πιο δύσκολες χρονιές για την Κρήτη, με 27 ανθρώπους να βάζουν τέλος στη ζωή τους, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Ανάμεσα τους, πολλοί νέοι άνθρωποι κάτω των 30 ετών. Τα αίτια σχετίζονται κυρίως με ψυχολογικά προβλήματα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις πιθανολογείται ότι συνέβαλαν σοβαρά θέματα υγείας και οικονομικού αδιέξοδου.

Η πλειονότητα των αυτοκτονιών έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, με τον Αύγουστο να καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων. Ειδικότερα, οι άνδρες (ηλικίας 23 με 27 ετών), ενώ οι περισσότεροι αυτόχειρες ήταν ηλικίας άνω των 40. Παράλληλα οι νεότεροι, ιδιαίτερα τα άτομα κάτω των 30 ετών, παρουσιάζουν αυξημένο ποσοστό αυτοκτονιών τα τελευταία χρόνια.

Η Κρήτη θρηνεί, ενώ η τοπική κοινωνία προσπαθεί να αντιμετωπίσει το φαινόμενο που εντείνεται, ενισχύοντας με προσωπικό τις δομές υγείας και ενημερώνοντας όλους τους κατοίκους για τη σημασία της υποστήριξης σε ανθρώπους που χρήζουν βοήθειας.

