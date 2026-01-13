Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του, ο 54χρονος πατέρας από χωριό της Μεσαράς, παρά το γεγονός ότι αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Ο ίδιος και η σύζυγός του αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για την κακοποίηση των δύο παιδιών τους, ενώ ο 54χρονος κατηγορείται επιπλέον για κατ’ εξακολούθηση βιασμό.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο άνδρας φέρεται να έχει διαπράξει κατ’ εξακολούθηση βιασμό και γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του, καθώς και της 24χρονης κόρης του, η οποία έχει μέτρια νοητική υστέρηση. Μετά την απολογία του ενώπιον των δικαστικών Αρχών στο Ηράκλειο, ανακριτής και εισαγγελέας, αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Στα δικαστήρια βρέθηκαν συγγενείς του, μεταξύ των οποίων και μία ακόμη κόρη του, καθώς και συγχωριανοί του, οι οποίοι έσπευσαν να τον υποστηρίξουν. Ο 54χρονος, κατά την έξοδό του, φώναζε ότι είναι αθώος, ισχυρισμό που επανέλαβε και κατά την απολογία του.

Όπως ανέφεραν οι συνήγοροι υπεράσπισής του, η απόφαση για την προφυλάκισή του ελήφθη, μεταξύ άλλων, λόγω της απουσίας των αποτελεσμάτων της εξέτασης DNA. Πρόκειται για το DNA του βρέφους που γέννησε η 24χρονη κόρη του, για το οποίο, σύμφωνα με τις καταγγελίες, θεωρούνταν δεδομένο ή άφηνε να εννοηθεί ότι πατέρας είναι ο ίδιος. Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και εκφράζει την εκτίμηση ότι τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA, όταν γίνουν γνωστά, θα δώσουν τη δυνατότητα στον 54χρονο να αιτηθεί την αποφυλάκισή του.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να δήλωσε: «Μπορεί να εργαζόμουν και να μην ήμουν πάντα παρών ή να μην έκανα όσα έπρεπε με τα παιδιά μου, όμως δεν έχω κάνει τίποτα από αυτά που μου καταλογίζουν». Ερωτηθείς για τον λόγο που τα ίδια του τα παιδιά τον κατηγορούν, περιορίστηκε να πει ότι είναι παιδιά του και ότι τα αγαπά.

Υπενθυμίζεται ότι η 42χρονη σύζυγός του, η οποία κατηγορείται για πρόκληση σωματικών βλαβών στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας, είχε απολογηθεί την περασμένη Παρασκευή (9/1), δήλωσε επίσης αθώα και αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα και τον σχηματισμό της δικογραφίας, από την κατάθεση του 23χρονου αδελφού των δύο γυναικών, της ανήλικης και της 24χρονης, προκύπτει ότι η 24χρονη αδελφή του, τις απογευματινές ώρες της 5/1/2026, τον ενημέρωσε πως πατέρας του παιδιού που γέννησε στις 14/7/2025 είναι ο πατέρας τους, ενώ ψευδώς είχε αναφέρει ότι πρόκειται για υπήκοο Πακιστάν με το όνομα Ali. Επιπλέον, ανέφερε ότι το ίδιο απόγευμα και η ανήλικη αδελφή του τού εκμυστηρεύτηκε πως από την ηλικία των 13 ετών ο πατέρας της προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της.

Στην κατάθεσή της, η 24χρονη ανέφερε ότι ο πατέρας της, σε μη προσδιορισμένες χρονικές στιγμές, της έκανε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα. Επίσης, κατέθεσε ότι ο ίδιος, κατά τη διάρκεια της κοινής τους συμβίωσης, την εξύβριζε και χειροδικούσε εις βάρος τόσο της ίδιας όσο και της ανήλικης αδελφής της. Τέλος, ανέφερε ότι και η μητέρα της, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, χειροδικούσε εις βάρος της.

Η ανήλικη κόρη της οικογένειας, μιλώντας στους αστυνομικούς παρουσία πραγματογνώμονα, ανέφερε ότι ο πατέρας της, σε μη προσδιορισμένες χρονικές στιγμές από το έτος 2024 έως τις 24/12/2025, και σε χρόνους που βρισκόταν υπό την προστασία του, προέβαινε χωρίς τη συναίνεσή της σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη σωματική κακοποίηση που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, υπέστη από τον πατέρα της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη αναφέρθηκε και σε έναν άνδρα με το όνομα Μιχάλης, ο οποίος προέβη, με τη θέλησή της, σε γενετήσιες πράξεις, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του.

Κατάθεση στους αστυνομικούς έδωσε και η σύζυγος του αδελφού των δύο γυναικών, η οποία δήλωσε ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας απειλών και εξυβρίσεων από τον πατέρα προς τις δύο κόρες. Επιπλέον, ανέφερε ότι ήταν παρούσα κατά την εκμυστήρευση των κοριτσιών σχετικά με την κακοποίηση που είχαν υποστεί συστηματικά κατά το τελευταίο διάστημα της διετίας, ενώ επιβεβαίωσε ότι η μεγαλύτερη κόρη ανέφερε πως πατέρας του παιδιού που γέννησε στις 14/7/2025 στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι ο πατέρας της.

Στη δικογραφία γίνεται επίσης αναφορά σε καταγραφικό μηχάνημα που βρέθηκε και κατασχέθηκε, το οποίο διαθέτει δύο κάμερες. Όπως διαπιστώθηκε, πραγματοποιούνταν λήψη και μετάδοση εικόνας από δημόσιους, μη οικιακούς χώρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί κρίνουν σκόπιμη τη λήψη γενετικού υλικού από τον πατέρα των κοριτσιών, προκειμένου να διενεργηθούν εργαστηριακές – συγκριτικές εξετάσεις για την εξακρίβωση της πατρότητας του βρέφους που γέννησε η κόρη του. Όπως αναφέρεται, το βρέφος παρέμεινε αμέσως μετά τη γέννησή του στο νοσοκομείο, υπό την προστασία της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι στη δικογραφία υπάρχει και το προανακριτικό υλικό που είχε συγκεντρωθεί από το Α.Τ Φαιστού, μετά από εισαγγελική παραγγελία που αφορά την διερεύνηση καταγγελλομένων σε βάρος των δύο γονέων με ομοειδές περιεχόμενο.