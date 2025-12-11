Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας φίλος του για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό στις 5 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη της Φοινικούντας μέσω του συνηγόρου του, αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του στο έγκλημα.

«Είναι σε άθλια κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ό,τι του ζητήθηκε το έδωσε στη Δικαιοσύνη. Δηλώνει αθώος», είπε ο συνήγορός του Γιάννης Βέρρας.

Βίντεο από την έξοδό τους από τη ΓΑΔΑ για να μεταφερθούν στην Ευελπίδων

Οι δύο κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον ανακρίτρια Καλαμάτας για να απολογηθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία, ώστε να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα ίδια πρόσωπα φέρονται να εμπλέκονται, επίσης ως ηθικοί αυτουργοί, και στην απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που είχε πραγματοποιηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν ακόμη έναν άνδρα, φίλο του επιχειρηματία, ο οποίος πιθανόν να βρίσκεται στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία. Αναζητείται από τις αστυνομικές Αρχές και βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της συνέργειας ενώ ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας κατηγορούνται για ηθική αυτουργία.

Τα εντάλματα σύλληψης για τους τρεις ύποπτους εκδόθηκαν έπειτα από εκτεταμένη έρευνα της Ανακρίτριας. Μέσα από τις καταθέσεις συγγενών και μαρτύρων, την εξέταση των διαθηκών του θύματος, καθώς και την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού και των τηλεφωνικών επικοινωνιών πριν και μετά το έγκλημα, προέκυψαν στοιχεία που «φωτογράφισαν» την εμπλοκή τους.