Ο υπνοθεραπευτής είναι ένα από τα πρόσωπα – «κλειδιά» στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη για τα όσα προηγήθηκαν της μοιραίας ημέρας που ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του στο ιατρείο της προφυλακισμένης γιατρού.

Ο Νάσος Κομιανός παρουσιάστηκε στο γραφείο του 32ου Ανακριτή δηλώνοντας υπνοθεραπευτής και αναδρομέας θεραπευτής με πτυχίο κοινωνιολογίας και σπουδές για δύο χρόνια στην ψυχολογία. «Είμαι εναλλακτικός θεραπευτής», δήλωσε υπογραμμίζοντας ότι στους πελάτες του τονίζει ότι δεν είναι γιατρός.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει τα όσα ισχυρίστηκε στη Δικαιοσύνη

«Το ραντεβού στο Ψυχικό»

«Με τον Μαζωνάκη γνωριστήκαμε μέσω της μάνατζερ του, την οποία δεν γνώριζα και με κάλεσε εκ μέρους της εταιρείας Μ-Κ στα τέλη Αυγούστου. Μου γνωστοποίησε ότι ο Μαζωνάκης είδε ένα βίντεο μου και ήθελε να κάνει θεραπεία μαζί μου. Κατάλαβα ότι λειτουργούσε ως μάνατζερ εκείνη τη στιγμή. Δεν μου εξήγησε λεπτομέρειες», ανέφερε αρχικά ο κ. Κομιανός.

«Της ανέφερα ότι γνωρίζω για τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο και ότι καταλαβαίνω ότι πρέπει να παρακολουθείται από γιατρό. Της είπα δε ότι για να κάνει συνεδρία μαζί μου πρέπει να υποβάλλει το ιστορικό του και της έστειλα με link το αρχείο, το οποίο δεν συμπληρώθηκε ποτέ. Επικοινώνησε εκ νέου μαζί μου και με πίεσε να τον αναλάβω. Τότε της είπα να επικοινωνήσει ο ίδιος μαζί μου και μου είπε να βρεθούμε καλύτερα σε ένα εστιατόριο στο Ν. Ψυχικό».

Η συνάντηση είχε οριστεί αρχικά για την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου αλλά του άλλαξαν το ραντεβού για τη Δευτέρα .Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο χώρο στις 17:40 και ήταν εγκάρδιος και πολύ ευγενικός, όπως περιγράφει ο υπνοθεραπευτής. Ο Νάσος Κομιανός ζήτησε να μιλήσουν οι δυο τους και του ανέφερε ότι είχε κάνει παλιότερα υδροθεραπείες στη Κολωνάκι στο ιατρείο της Ιωάννας Γάκα.

«Του είπα ότι συνεργάζομαι μαζί της και πάω στο ιατρείο της και κάνω υπνοθεραπείες. Με προέτρεψε να της τηλεφωνήσω εκείνη τη στιγμή. Της τηλεφώνησα και της είπα ότι ο Μαζωνάκης είναι πρόθυμος να κάνει ότι χρειαστεί και τη ρώτησα τι θεραπεία θα μπορούσε να προτείνει η ίδια. Του πρότεινε να πάει την Τρίτη και να δούνε τι θα κάνουνε. Ο Μαζωνάκης το δέχτηκε αμέσως».

Ο υπνοθεραπευτής στη συνέχεια του πρότεινε να βρεθούν την Τετάρτη στις πέντε για να συνεχίσουν τη συζήτησή τους.

«Του έστειλα σε μήνυμα το ραντεβού με τη διεύθυνση και την ώρα και τότε με χαιρέτησε. Τα μάτια του ήταν πεντακάθαρα και μου έσφιξε το χέρι. Μου έδωσε εκείνη τη στιγμή την εντύπωση ενός υγιούς σωματικά ανθρώπου».

«Θυμάμαι ότι είναι κυκλοθυμικός»

Ο υπνοθεραπευτής υποστήριξε ότι το βράδυ της Δευτέρας επικοινώνησε με την κατηγορούμενη γιατρό.

«Μου είπε ότι θα έβλεπαν την ερχόμενη μέρα στη συνάντηση τους το πρωτόκολλο θεραπείας με το Μαζωνάκη. Της επισήμανα τους προβληματισμούς μου και μου είπε ότι θα το αντιμετωπίσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Συμφωνήσαμε πως έχει ανάγκη από βοήθεια και πως θυμάται ότι είναι κυκλοθυμικός και πως αλλάζει συνέχεια η διάθεσή του και συμφωνήσαμε πως θα κάνουμε ότι μπορούμε για να τον βοηθήσουμε. Την Τρίτη το βράδυ μίλησα ξανά με τη γιατρό μετά το ραντεβού τους. Μου είπε ότι ο Μαζωνάκης πήγε και θα πήγαινε και την επόμενη ημέρα για την πλασμαφαίρεση. Της είπα πως στις πέντε η ώρα την Τετάρτη έχουμε ραντεβού και μου είπε πως προλαβαίνουμε. Δεν μου είπε τίποτα για την κατάστασή του».

Τα επίμαχα μηνύματα και η φωτογραφία

Το πρωί της Τετάρτης στις 10:30 ο υπνοθεραπευτής πήγε στο γραφείο της Πατριάρχου Ιωακείμ για μία υπνοθεραπεία.

Λίγο πριν τη 13:00 έστειλε ένα μήνυμα στην Ιωάννα Γάκα αν πήγε ο Μαζωνάκης και στη συνέχεια πήγε στην Κηφισιά όπου και κοιμήθηκε.

«Όταν άνοιξα το τηλέφωνό μου είδα ένα μήνυμα «όλα καλά» στο οποίο αντέδρασα με καρδιά. Έλαβα και μία φωτογραφία όπου φαινόταν ο Μαζωνάκης να υποβάλλεται στη θεραπεία και στην οποία αντέδρασα με καρδιά. Μου κακοφάνηκε που ότι μου έστειλε φωτογραφία με τον ασθενή χωρίς να φαίνεται ότι ο ασθενής συμφωνεί από τη στιγμή που είχε τα μάτια κλειστά και το πόδι του φαινόταν πεσμένο».

«Εντάξει ο Γιώργος;»

«Στις πέντε πάρα δέκα έστειλα ένα μήνυμα «εντάξει ο Γιώργος;» και δεν πήρα απάντηση και έτσι πήρα τηλέφωνο. Μου είπε ότι ήρθε το ΕΚΑΒ και πήρε τον Μαζωνάκη. Μου είπε ότι έπεσε η πίεση του. Ότι μιλούσε παράλογα και μήπως είχε πάρει κάτι. Την ρώτησα γιατί δεν πήγε μαζί του και μου είπε ότι έχει πελάτισσα. Με τον γιατρό δεν μίλησα καθόλου», τόνισε ο Νάσος Κομιανός.

Σύμφωνα με την κατάθεση του έγινε στη συνέχεια μία συζήτηση μέσω μηνυμάτων για διουρητικά ενώ όπως λέει επέμενε να πάνε οι γιατροί στο νοσοκομείο και αν χρειαζόταν θα πήγαινε και ο ίδιος. Λίγο αργότερα μαθαίνει από το διαδίκτυο για το θάνατο του τραγουδιστή.

«Έστειλα στη γιατρό ένα μήνυμα και την ρώτησα αν το έμαθε και μου απάντησε ναι μόλις. Τότε της έστειλα νέο μήνυμα και της έλεγα τι κακό συνέβη και τι μας βρήκε γιατί ένιωθα άσχημα γιατί εγώ τους ξαναέφερα σε επαφή. Της έστειλα και αργότερα ένα μήνυμα που της έλεγα «ρε ,τι σε βρήκε» και αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας της έστειλα πως λυπάμαι για αυτά που περνάνε και πως είμαι εδώ εάν τυχόν με χρειαζόντουσαν. Η γιατρός είναι γενικά πολύ ψύχραιμος άνθρωπος. Όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο ήταν ψύχραιμη και δεν μου έδωσε να καταλάβω τη σοβαρότητα της κατάστασης».

Σύμφωνα με την πολύωρη κατάθεση του ο υπνοθεραπευτής πληρώθηκε 200 ευρώ για την συνάντηση στο Ψυχικό και θα κοβόταν τιμολόγιο όπως είπε ενώ δεν θα είχε καμία προμήθεια από τη θεραπεία στον Μαζωνάκη.

Αποκάλυψε επιπλέον ότι είχε κάνει υπνοθεραπεία στην ίδια τη γιατρό στο παρελθόν ενώ γνωριμία τους έγινε όταν ήταν ακόμα ο ίδιος στην Κέρκυρα .Η συνεργασία τους άρχισε το 2013 και τα παραστατικά τα έκοβε η γιατρός. Στην αρχή έπαιρνε 80 ευρώ και στη συνέχεια 100 ενώ στο συμφωνητικό έβαλαν τυπικά όπως λέει το ποσό των 40 ευρώ.