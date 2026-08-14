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Σε αποκαλύψεις προχώρησε ο 25χρονος μοτοσικλετιστής που γλίτωσε από θαύμα, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με βυτιοφόρο που επιχειρούσε επικίνδυνη προσπέραση στο αντίθετο ρεύμα, πάνω σε στροφή στη Λίμνη Πλαστήρα.
Το περιστατικό κατέγραψε η κάμερα στο κράνος του νεαρού αναβάτη, οδηγώντας τις Αρχές στην ταυτοποίηση και την προσαγωγή του οδηγού του βαρέος οχήματος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο νεαρός αναβάτης περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσε, τονίζοντας πως η αντίδρασή του ήταν καθαρά μηχανική.
«Έτσι όπως μπήκε, αν είχα αυτοκίνητο θα είχαμε μετωπική»
Ο 25χρονος εξήγησε πως κινείτο μέσα σε στροφή και παρακολουθούσε το απέναντι ρεύμα για λόγους ασφαλείας, όταν ξαφνικά είδε το βαρύ όχημα να επιχειρεί προσπέραση σε σημείο με περιορισμένη ορατότητα.
«Προσπάθησα να μείνω όσο περισσότερο γίνεται ψύχραιμος. Μηχανικά απέφυγα το βυτιοφόρο. Όταν είδα αργότερα το βίντεο, κατάλαβα ότι τη γλίτωσα κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Αν οδηγούσα αυτοκίνητο αντί για μηχανή, η σύγκρουση θα ήταν εκατό τοις εκατό μετωπική», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Σε τέτοιο βαθμό να κινδυνέψω είναι η πρώτη φορά και ελπίζω να μην μου ξανατύχει», πρόσθεσε ο οδηγός της μοτοσικλέτας.
Ο ίδιος παραδέχθηκε πως η συνειδητοποίηση του κινδύνου ήρθε αργότερα: «Μετά από λίγο κατάλαβα ότι πάλι καλά δεν πέθανα και ότι είμαι εδώ. Ειλικρινά, ούτε εγώ ξέρω πώς χώρεσα και δεν χτύπησα στο βυτιοφόρο».
Επιπλέον, ο 25χρονος αποκάλυψε ότι την επόμενη μέρα πέρασε ξανά από το σημείο προκριμένου να μπει στη θέση του οδηγού του βυτιοφόρου και να καταλάβει εάν όντως είχε ορατότητα. Σχετικά δήλωσε «Δεν είχε καμία ορατότητα, ξαναπέρασα από το σημείο σήμερα και μπήκα στη θέση του βυτιοφόρου, δεν είχε καμία ορατότητα, με είδε τελευταία στιγμή πιστεύω»
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η σκέψη η οποία πέρασε από το μυαλό του νεαρού οδηγού μοτοσικλέτας τη στιγμή που είδε μπροστά του το βυτιοφόρο όχημα:
«Είναι κρίμα να πεθάνω στα 25, δεν γίνεται να πεθάνω είπα και το απέφυγα»
Η κάμερα στο κράνος που «έκαψε» τον οδηγό
Ο 25χρονος, ο οποίος δημιουργεί ερασιτεχνικό περιεχόμενο για το YouTube, είχε τοποθετημένη κάμερα στο κράνος του, καταγράφοντας δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο την επικίνδυνη προσπέραση του βυτιοφόρου.
Αν και ο νεαρός δημοσιοποίησε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς λόγους, η δημοσιότητα που πήρε το υλικό κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές.
Προσήχθη ο οδηγός – Δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση
Μετά την αξιοποίηση του βιντεοληπτικού υλικού και την ταυτοποίηση των στοιχείων του οχήματος, ο οδηγός του βυτιοφόρου προσήχθη στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση με βάση το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα, ενώ παράλληλα βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).