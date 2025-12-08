Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη, στις 2 Ιουλίου 2024 στο Νέο Ψυχικό, ζήτησε η εισαγγελέας, η οποία παράλληλα επιθυμεί να ανοίξει εκ νέου ο φάκελος της υπόθεσης, προκειμένου να αναζητηθεί ο ηθικός αυτουργός, που όπως όλα δείχνουν, είναι γνωστός μεσίτης της Μυκόνου.

«Θεωρώ ότι οι ενδείξεις της προδικασίας που οδήγησαν στη σύλληψη, προφυλάκιση και παραπομπή των κατηγορουμένων έχουν μετατραπεί σε ακλόνητες αποδείξεις και ουδένα πειστικό ισχυρισμό και επιχείρημα μπορούν να αντιτάξουν. Πρόκειται για ανθρωποκτονία κατά παραγγελία έναντι άγνωστης αμοιβής με την αγαστή συνεργασία των δύο κατηγορουμένων», είπε η εισαγγελική λειτουργός.

Οι κατηγορούμενοι – ένας 45χρονος που θεωρείται ο δράστης της δολοφονίας και ένας 48χρονος που δικάζεται ως συνεργός -, όπως διαπιστώθηκε, είχαν εμπλακεί και στην υπόθεση απαγωγής του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου.

Η αναφορά στον ηθικό αυτουργό

Η εισαγγελική λειτουργός αναφέρθηκε στον Παναγιώτη Στάθη, λέγοντας: «Ήταν τοπογράφος με κύρια επαγγελματική απασχόληση στη Μύκονο και είχε αναπτύξει επιχειρηματική επενδυτική δραστηριότητα στο νησί. Ένας από τους λόγους που είχε μετακομίσει ήταν η ασφάλειά του γιατί είχε δεχτεί επιθέσεις από αγνώστους».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ποιος μπορεί να έδωσε την εντολή για την εκτέλεση του τοπογράφου, αλλά και σε μία διαμάχη με γνωστό μεσίτη της Μυκόνου, που φαίνεται να του είχε στείλει e-mail.

«Οι διαφορές δεν αφορούσαν μία μεμονωμένη συναλλαγή. Κατηγορεί τον θανόντα με συγκεκριμένα ονόματα για πλήθος συναλλαγών εκατομμυρίων ευρώ και ότι εξαιτίας του καταστράφηκαν περιουσίες με αθέμιτες πρακτικές», είπε η λειτουργός, ζητώντας τα πρακτικά της δίκης να αποσταλούν στη Εισαγγελία ώστε να γίνει έρευνα για τον ηθικό αυτουργό της δολοφονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», ο μεσίτης στον οποίο αναφέρεται η εισαγγελέας είναι ο Φλώριος Ασημομύτης, ο οποίος στο παρελθόν είχε καταγγείλει πως είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού από άγνωστο.

Όταν ο Φλώριος Ασημομύτης έπεσε θύμα ξυλοδαρμού

Ο Φλώριος Ασημομύτης είχε δεχτεί άγρια επίθεση με λοστό το βράδυ της 21ης Σεπτεμβρίου 2020, έξω από το σπίτι του στη Μύκονο. Τότε, ο ίδιος είχε αποκαλύψει πως πριν από την ενέδρα σε βάρος του είχε δεχτεί ευθείες απειλές για τη ζωή του από κρανοφόρο που επέβαινε σε μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού.

Όπως είχε γίνει γνωστό, όλα συνέβησαν όταν έβγαινε από το αυτοκίνητό του και ένας ψηλός άντρας, που φορούσε κουκούλα, άρχισε να τον χτυπάει με λοστό σε όλο του το σώμα. Ο μεσίτης τραυματίστηκε, χρειάστηκε να κάνει 20 ράμματα και να υποβληθεί σε χειρουργείο.

Ο κ. Ασημομύτης είχε δηλώσει ότι η ενέδρα σε βάρος του σχετιζόταν με τις καταγγελίες που έχει κάνει στη Δικαιοσύνη για τις αυθαίρετες κατασκευές (ξενοδοχεία, βίλες κλπ.) στο «νησί των ανέμων».

«Στη Μύκονο υπάρχει διαφθορά και όσοι ασχολούνται με τέτοιου είδους ζητήματα στοχοποιούνται για να βγουν από τη μέση. Επίσης, υπάρχει ελλιπής αστυνόμευση. Εγώ έχω προβεί σε μία σειρά από σοβαρές καταγγελίες που με έχουν βάλει στο στόχαστρο», είχε πει χαρακτηριστικά το 2020.

Τι έλεγε η χήρα του τοπογράφου για τον μεσίτη στην κατάθεσή της

Στην κατάθεσή της ενώπιον της Έδρας, η σύζυγος του Παναγιώτη Στάθη είχε πει ότι οι υποψίες του θύματος – για τις απειλές και επιθέσεις που δεχόταν – είχαν στραφεί σε έναν μεσίτη, με τον οποίο ο τοπογράφος είχε μια συνεργασία που δεν προχώρησε.

Συγκεκριμένα, η μάρτυρας ρωτήθηκε για τη συνεργασία του συζύγου της, με τον μεσίτη στη Μύκονο, για την αγορά ακινήτου. «Αγόρασαν ένα ακίνητο και δίπλα σε αυτό υπήρχε ένα άλλο. Ο άντρας μου του πρότεινε να το αγοράσουν και αυτό και να το δώσουν ως ενιαίο σε άλλο πρόσωπο», ανέφερε η ίδια.

Εισαγγελέας: Τι συνέβη μετά;

Μάρτυρας: Ο μεσίτης βρήκε τον τρόπο και το πούλησε μόνος του. Όταν το έμαθε ο Παναγιώτης ήταν στη Μύκονο. Με πήρε τηλέφωνο, ήταν έξαλλος μου είπε «τέλος μαζί του».

Εισαγγελέας: Υπήρξε διένεξη;

Μάρτυρας: Όχι, ο Παναγιώτης δεν έρχονταν σε ρήξη με κανέναν, απλά απομακρύνονταν.

Εισαγγελέας: Μετά ο σύζυγός πούλησε το δικό του ακίνητο;

Μάρτυρας: Ναι το πούλησε.

Παράλληλα και συνεργάτης του τοπογράφου κατέθεσε πως το θύμα υποψιαζόταν τον μεσίτη για τα περιστατικά βίας που είχε βιώσει.

Εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους: «Δεν πρόκειται για συμπτώσεις, αλλά για μεθοδευμένο σχέδιο»

Στη σημερινή δίκη, η εισαγγελέας αναφέρθηκε και στις μετακινήσεις του 45χρονου εκτελεστή, την παραμονή και την ημέρα του εγκλήματος, λέγοντας πως δεν πρόκειται για «συμπτώσεις, αλλά για μεθοδευμένο σχέδιο», με σκοπό τη δολοφονία του Παναγιώτη Στάθη.

Σύμφωνα με την ίδια, από τα στοιχεία που προέκυψαν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, σε συνδυασμό με μαρτυρικές καταθέσεις και βίντεο από κάμερες ασφαλείας, ο 45χρονος κατηγορούμενος μετακινήθηκε με συγκεκριμένο τρόπο από την οικία του, στην εταιρεία του στο Χαλάνδρι, στο γκαράζ της αδελφής του στο Μαρούσι, στο σημείο της δολοφονίας στο Νέο Ψυχικό και επέστρεψε πίσω, χρησιμοποιώντας μεθοδευμένα και οργανωμένα τα οχήματα (μία μηχανή, ένα σκούτερ και ένα λευκό Ι.Χ.), ενώ κινήθηκε και πεζός, ώστε να αποκρύψει τη δράση του.

Ο 45χρονος έχει καταγραφεί στο σημείο της δολοφονίας, όχι μόνο τη στιγμή του εγκλήματος, αλλά και μία ημέρα πριν, ενώ χαρακτήρισε «εύκολο στόχο», το θύμα για έναν έμπειρο εκτελεστή.

Εν συνεχεία, η εισαγγελέας περιέγραψε πώς ο δράστης προσέγγισε το θύμα και το πυροβόλησε με δύο διαφορετικά πιστόλια τύπου Glock: «Ο δράστης, αφού προσέγγισε με μηχανή το Ι.Χ. που οδηγούσε ο Στάθης, έχοντας ανθρωποκτόνο πρόθεση και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σημάδεψε με πιστόλι Glock και με ένα ακόμα πυροβόλησε στο πρόσωπο, στον θώρακα και στα άκρα, προκαλώντας πλήγματα και κατάγματα σε καίρια ζωτικά όργανα, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος. Στο σημείο εντοπίστηκαν 20 κάλυκες και τέσσερις βολίδες. Το πλήθος των πυροβολισμών, με ψυχραιμία και σταθερό χέρι και από κοντινή απόσταση, αποδεικνύουν ότι δεν ήταν τυχαίο γεγονός, αλλά σχεδιασμένη δολοφονία».

«Υποτίμησε την Αστυνομία»

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς του 45χρονου ότι την ώρα της δολοφονίας βρισκόταν στο ΟΑΚΑ για να περπατήσει και στη συνέχεια πήγε στο θεραπευτήριο «Υγεία» γιατί είχε κάνει επέμβαση στη μύτη, η εισαγγελέας είπε: «Ενώ από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε την εμπλοκή του και λέει ότι ήταν στο ΟΑΚΑ για να αθληθεί, που είναι γεμάτο κάμερες, αντί να αναζητήσει βίντεο, ουδέν έπραξε για να αντικρούσει το πλούσιο αποδεικτικό υλικό της ΕΛ.ΑΣ., γιατί ποτέ δεν υπήρξε στο ΟΑΚΑ».

Για τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου, ότι ο δράστης έχει καταγραφεί να πυροβολεί με το δεξί χέρι, ενώ ο ίδιος είναι αριστερόχειρας, η εισαγγελέας σημείωσε πως «ήταν τόσο μικρή η απόσταση που ευχερώς θα μπορούσε να πυροβολήσει με το άλλο χέρι, ιδίως όταν είναι εκπαιδευμένος. Επιπλέον έχει καταγραφεί να καθυστερεί την εναλλαγή των πιστολιών, επειδή ακριβώς δεν χρησιμοποιεί το κύριο χέρι».

Παράλληλα, η εισαγγελέας αναφέρθηκε και σε ευρήματα στις κινητές συσκευές του 45χρονου, όπου μεταξύ άλλων υπήρχαν φωτογραφίες δύο πανομοιότυπων όπλων με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν στο έγκλημα, αλλά και στη δημιουργία ψεύτικου προφίλ με ψεύτικο e-mail, με το οποίο ο 45χρονος έψαχνε το προφίλ του θύματος, σχολιάζοντας πως ο κατηγορούμενος «υποτίμησε τις τεχνικές δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία στην Αστυνομία και υπερεκτίμησε τις δικές του δυνάμεις».

«Στην αγάπη του για το εύκολο χρήμα πρέπει να αναζητηθούν τα κίνητρα»

Η εισαγγελέας μίλησε και για το κίνητρο του 45χρονου, αναλύοντας παράλληλα το οικονομικό του προφίλ, όπως αποτυπώθηκε από έλεγχο του ΣΔΟΕ: «Το 2021 μετά την αποφυλάκισή του, ήθελε να πάρει πίσω τα χαμένα χρόνια, γιατί αγαπά το χρήμα και την άνεση και επιζητούσε τον πλουτισμό. Στην αγάπη του για το εύκολο χρήμα πρέπει να αναζητηθούν τα κίνητρα»

Σύμφωνα με την αγόρευση της εισαγγελέως, το ίδιο ισχύει και για τον 48χρονο συνεργό, ο οποίος «παρείχε υλική και ψυχική συνδρομή στον δράστη».

Η λειτουργός αναφέρθηκε και στη σχέση των δύο κατηγορουμένων, λέγοντας πως είχαν γνωριστεί στην υπόθεση της απαγωγής Παναγόπουλου και πως μετά την αποφυλάκισή του 45χρονου είχαν σχέσεις και επαγγελματική συνεργασία.

Ειδική αναφορά έγινε στο γεγονός ότι, ενώ ο 45χρονος είχε προφυλακιστεί για τη δολοφονία Στάθη, εξακολουθούσε μέσω κινητού τηλεφώνου να έχει επικοινωνία με τον 48χρονο: «Τον είχε αποθηκεύσει ως “εργολάβο” και αποκαλούσε ο ένας τον άλλον “αδελφό”, συνομιλώντας μέσω εφαρμογών».

Η εισαγγελέας είπε, επίσης, ότι ο ρόλος του 48χρονου ήταν μεταξύ άλλων να εξασφαλίσει το λευκό όχημα που χρησιμοποίησε ο εκτελεστής.