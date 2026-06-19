Να κηρυχθεί ένοχος ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι τον Ιούνιο του 2017, ζήτησε ο Εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, Αντώνιος Κασάπης. Στην αγόρευση του, σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα ήταν καταπέλτης, εναντίον των δύο κατηγορούμενων Ρομά.

«Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία, όταν τα παιδιά της δολοφονούνται σε μία σχολική εορτή εν καιρώ ειρήνης», σημείωσε ο εισαγγελικός λειτουργός.

Για τον θάνατο του Μάριου Σουλούκου κατηγορούνται δύο άνδρες Ρομά, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν μετά από μακροχρόνια έρευνα και σύμφωνα με το κατηγορητήριο γλεντούσαν και πυροβολούσαν στον αέρα. Ο ένας αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και ο άλλος την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Ο εισαγγελέας ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος ο πρώτος κατηγορούμενος χωρίς να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά λέγοντας ότι δεν υπήρξε καμία μεταμέλεια. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο κ. Κασάπης ζήτησε να απαλλαγεί, εξηγώντας ότι η πράξη του εντάσσεται νομικά στην έννοια της απρόσφορης απόπειρας και ότι η κατάργηση της σχετικής διάταξης την περίοδο 2019-2021 δεν επιτρέπει την καταδίκη του.

Ο εισαγγελέας απηύθυνε «δριμύ κατηγορώ» και έκανε λόγο για μία «ανείπωτη τραγωδία που συνέβη σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας».

Ανέφερε ότι συμπεριφορές όπως να γλεντούν κάποιοι και να πυροβολούν ασκόπως και αδιακρίτως δείχνουν «έλλειψη παιδείας και ανασφάλεια. Η μειονεξία στο μυαλό κραδαίνει το όπλο. Αυτός πού γεμίζει την πίστα με σπασμένα πιάτα είναι αυτός που δεν ξέρει να χορεύει και με τη βία προσπαθεί να επιβάλει τη μειονεξία του».

Στην εισαγγελική αγόρευση έγινε αναλυτική αναφορά στα γεγονότα της μοιραίας ημέρας.

«Είναι γιορτή, είναι όλοι χαρούμενοι και ξαφνικά ένα παιδί πέφτει. Τρέχει αίμα και κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει», ανέφερε ο εισαγγελέας και μίλησε για τον πανικό που ακολούθησε και την νεκροψία που έδειξε ότι ο μικρός Μάριος είχε χτυπηθεί στο κεφάλι από βολίδα. Σημείωσε δε, ότι βολίδες από το ίδιο όπλο είχαν εντοπιστεί εκτός από το κρανίο του παιδιού σε ταράτσες και σε σημεία του σχολικού κτιρίου, ενώ κάποιες είχαν πέσει σε προγενέστερο χρόνο έξω από το σπίτι του βασικού κατηγορουμένου.

«Ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Πυροβόλησε αδιακρίτως», τόνισε ο εισαγγελέας, υποστηρίζοντας ότι ο κατηγορούμενος είχε επίγνωση πως οι πράξεις του μπορούσαν να προκαλέσουν τον θάνατο οποιουδήποτε βρισκόταν στην περιοχή. «Δεν έχει σημασία αν ήξερε το μικρό Μάριο. Αρκεί που ήξερε ότι μπορεί να σκοτώσει κάποιον και το αποδεχόταν», σημείωσε.

Όταν κάποιοι από το ακροατήριο θέλησαν να εκδηλώσουν την συμφωνία τους με το περιεχόμενο της εισαγγελικής πρότασης ο κ. Κασάπης τόνισε: «Δεν είναι αφορμή για πανηγυρισμούς ούτε για γιορτή, είναι απόδειξη της αποτυχίας όλης της κοινωνίας, δεν χρειάζονται χειροκροτήματα, αλλά περίσκεψη».

Εκτός από τους γονείς του Μάριου στις πρώτες σειρές κάθονται οι φίλοι του με μπλούζες που γράφουν το όνομα του.

Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των δικηγόρων.

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Το χρονικό της υπόθεσης

Χρειάστηκαν να περάσουν έξι χρόνια από την μοιραία ημέρα του Ιουνίου του 2017, όταν μια αδέσποτη σφαίρα στέρησε την ζωή του 11χρονου Μάριου Σουλούκου, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ βρισκόταν στη γιορτή του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών στο Μενίδι, προκειμένου να βρεθούν οι δράστες του εγκλήματος.

Η αστυνομία ταυτοποίησε δύο νεαρούς Ρομά, κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι την 8η Ιουνίου 2017, όταν ο Μάριος έπεσε νεκρός στην αυλή του σχολείου, είχαν γλέντι σε κοντινή απόσταση από το Δημοτικό σχολείο και πυροβολούσαν στον αέρα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, από το όπλο του πρώτου έφυγε η βολίδα που τραυμάτισε θανάσιμα το παιδί, ενώ ο δεύτερος επίσης πυροβολούσε στον αέρα, στο πλαίσιο γιορτής, που είχαν στήσει σε κοντινή απόσταση από το σχολείο.

Η δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου, ξεκίνησε τη Δευτέρα 21 Απριλίου 2026. Οι γονείς του αδικοχαμένου παιδιού ανέβηκαν στο βήμα συναισθηματικά φορτισμένοι και συγκλόνισαν με τις μαρτυρίες τους. Πέρα από τους γονείς του, στη δικαστική αίθουσα έδωσαν το παρών και οι συμμαθητές του, φορώντας μαύρα μπλουζάκια με το όνομά του.

Στο εδώλιο των κατηγορουμένων, κάθισαν οι δύο άνδρες Ρομά, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν μετά από μακροχρόνια έρευνα. Ο ένας εκ των δύο είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ενώ ο δεύτερος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

«Όποιος πυροβολούσε εκεί είναι εν δυνάμει δολοφόνος»

Η μητέρα και δασκάλα του 11χρονου ανέβηκε στο βήμα και είπε πως «ο δράστης πυροβολούσε σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Όποιος πυροβολούσε εκεί είναι εν δυνάμει δολοφόνος». Η πρόεδρος του δικαστηρίου εξέφρασε τα συλλυπητήρια της στους γονείς και σχολίασε πως «δεν θα μπορούσα να φανταστώ να ήμουν στη θέση σας».

«Το αίμα έτρεχε ποτάμι – Νόμιζα πως χτύπησε»

«Ο Μάριος και ακόμα ένα παιδάκι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Μάριος είχε αγχωθεί. Το άλλο παιδάκι μου λέει πως δεν ήθελε να βγει στη σκηνή. Γυρίζω τη πλάτη μου να του πω να μην στεναχωριέται και ακούω μια φωνή. Ήταν ο Μάριος, έπεσε. Ηταν πεσμένος μπρούμυτα, αίματα δεν είδα αμέσως. Εγώ τον γύρισα, έπιασα τα ποδαράκια του και τότε είδα το αίμα να τρέχει. Το αίμα έτρεχε ποτάμι. Αργήσαμε πολύ να καταλάβουμε τι είχε συμβεί,τότε όλοι έλεγαν ότι έπεσε, ζαλίστηκε» κατέθεσε η μητέρα φορτισμένη.

Συνέχισε λέγοντας πως «δεν πήγε το μυαλό ότι το παιδί έπεσε από σφαίρα. Εγώ υποψιάστηκα ότι κάτι το χτύπησε, γιατί έβλεπα το αίμα να τρέχει από πίσω ενώ ο Μάριος είχε πέσει από μπροστά», και πρόσθεσε πως στη γειτονιά είναι συχνοί οι πυροβολισμοί ακόμη και σήμερα.

«Οι πυροβολισμοί ήταν συχνοί πάντα και συνεχίζουν να είναι όλη την ημέρα, μπορεί να ξεκινήσει τη μια μέρα και να τελειώσει μετά από ένα 24ωρο. Τα γλέντια τους είναι ατελείωτα. Ξέραμε ότι πέφτουν πυροβολισμοί. Έβρισκαν όλοι βολίδες στις ταράτσες, στα μπαλκόνια. Έχει πέσει σφαίρα στο πόδι παιδιού την ώρα που περπατούσε», ανέφερε.

Πρόεδρος: «Μάθατε εκ των υστέρων λοιπόν τι;»

Μητέρα: «Μάθαμε την άλλη μέρα στις 10:00 το πρωί μας ενημέρωσαν ότι ήταν από βολίδα. Πριν από εμάς το έμαθαν τα κανάλια. Έγιναν πολλά λάθη. Τα στοιχεία χάθηκαν, τα όπλα πετάχτηκαν, οι ένοχοι εξαφανίστηκαν»

«Είναι ο δολοφόνος του παιδιού μου»

Ο πατέρας του Μάριου κατέθεσε εμφανώς συγκινημένος πως «δεν υπολογίζουν τίποτα, δεν τους ενδιαφέρει η ανθρώπινη ζωή, μόνο να περνούν αυτοί καλά».

«Είναι ο δολοφόνος του παιδιού μου. Τέλος, είναι σίγουρο. Το λέω από την πρώτη στιγμή. Δεν μπορεί να έριχναν οι άλλοι και να μην έριχνε ο κύριος, αυτός το ξεκίνησε πρώτος, είναι ο κύριος του σπιτιού. Αυτή είναι η άποψη μου», είπε.

Ο πατέρας συνέχισε περιγράφοντας το σκηνικό από τη μοιραία ημέρα.

«Τα παιδάκια ήταν όλα στη σειρά. Ο Μάριος στεκόταν όρθιος. Κάποια στιγμή άκουσα τη διευθύντρια να φωνάζει ένα γιατρό. Πήγα τροχάδην κοντά του, έλεγαν πως θα ζαλίστηκε και έπεσε κάτω, αλλά η σύζυγος μου, μου έλεγε ότι το παιδί είναι σοβαρά, πως το παιδί κάτι το έχει χτυπήσει από πάνω, έχει αίματα. Πήγα κοντά έψαξα δεν είχε κάτι», ανέφερε.

Πρόεδρος: «Πότε μάθατε από τι έφυγε το παιδί;»

Πατέρας: «Ρωτούσαμε, γιατρέ από πού είναι τα αίματα; Πέρασαν οι νοσοκόμες από μπροστά μας με ένα σεντόνι και η μητέρα του μου λέει, Θανάση το παιδί έφυγε…»

Εννέα χρόνια μετά την τραγωδία, συνεχίζουν οι Ρομά στην περιοχή του Μενιδίου τα ίδια περιστατικά, σύμφωνα με τον Θανάση Σουλούκο.

«Συνέχεια, κάθε βράδυ παίρναμε στην Αστυνομία. Σφαίρες, σφαίρες παντού, στις ταράτσες…

Είχαμε και περιστατικό με ένα κοριτσάκι σε νηπιαγωγείο, χτύπησε στο μάγουλο. Ακόμα και σήμερα κάθε βραδύ πυροβολούν από τις 10 μέχρι το πρωί».