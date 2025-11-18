Στην Θεσσαλονίκη 40χρονη, η οποία κακοποιούσε συστηματικά το βρέφος της, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει μόνιμες σωματικές βλάβες, καταδικάστηκε αρχικά σε φυλάκιση τριών ετών, με αναστολή.

Τώρα έφεση κατά απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης άσκησε Εισαγγελέας Εφετών, θεωρώντας ότι το ύψος της ποινής είναι πολύ μικρό.

Η Εισαγγελέας κρίνει πως θα έπρεπε να επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή. Κατά συνέπεια, η υπόθεση θα δικαστεί εκ νέου, αυτή τη φορά από ανώτερο δικαστήριο και εν προκειμένω το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

Η 40χρονη γυναίκα κρίθηκε, την περασμένη εβδομάδα, ένοχη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου, με την αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου. Η Εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει να της επιβληθεί ποινή κάθειρξης 5 ετών, με τους δικαστές να την καταδικάζουν τελικά σε φυλάκιση τριών ετών, η οποία ανεστάλη επί τριετία.

Πηγή:ΑΠΕ/ΜΠΕ