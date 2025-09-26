Ο χρόνος μετράει αντίστροφα σχετικά με την απάντηση από την πλευρά της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου στο αίτημα της εκταφής του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του γιού του, ώστε να ελεγχθούν τα οστά που του παραδόθηκαν για DNA και να γίνουν τοξικολογικές έρευνες για τα αίτια θανάτου. Υπάρχουν κάποιες πιθανότητες ακόμη και σήμερα (26/09) η Εισαγγελία Πρωτοδικών, που έχει επιληφθεί του αιτήματος, να εκδώσει απόφαση η οποία θα δίνει το πράσινο φως για να γίνει η εκταφή.

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δηλώνει ότι σύντομα θα απαντήσει για τα αιτήματα εκταφής των θυμάτων των Τεμπών. Με ανακοίνωσή του ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας απαντά στα αιτήματα των συγγενών θυμάτων των Τεμπών για εκταφή των οικείων τους, λέγοντας πως «μελετώνται και σύντομα θα απαντηθούν».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους.»