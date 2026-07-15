Μετά από πρωτοβουλία του Εισαγγελέα Αριστείδη Κορέα, Δήμος Αθηναίων και Περιφέρεια Αττικής συντονίζονται για να καθαρίσει άμεσα ο χώρος της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

Μια καθοριστική, μισάωρη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών με τη συμμετοχή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Αριστείδη Κορέα, του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Στόχος της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα, ήταν να δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα της αποκομιδής των συντριμμιών από την πολυκατοικία που κατέρρευσε.

Η απόφαση

Εισαγγελική παραγγελία αποφασίστηκε να δοθεί προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων για την έναρξη των εργασιών καθαρισμού. Επίσης, συμφωνήθηκε να συνδράμει ενεργά η Περιφέρεια Αττικής με μέσα και προσωπικό, εφόσον κριθεί απαραίτητο, για την ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου.

Γιατί επείγει ο καθαρισμός του χώρου

Η Εισαγγελία έθεσε ως προτεραιότητα την ταχύτατη απομάκρυνση των υλικών για τρεις βασικούς λόγους: