Προκαταρκτική έρευνα για διαδικτυακή ανάρτηση, η οποία στρέφεται κατά της ζωής δικαστικού λειτουργού που χειρίστηκε την υπόθεση των Τεμπών, διεξάγεται με εντολή εισαγγελέα.

Ποιο αδίκημα ερευνάται

Ειδικότερα, με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδα Νικολόπουλου, ερευνάται το αδίκημα της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια.

Ανάρτηση στο διαδίκτυο από άγνωστο

Την επίμαχη ανάρτηση έκανε άγνωστος χρήστης του διαδικτύου, σχολιάζοντας δημοσίευμα ιστοσελίδας, το οποίο αναφερόταν στον συγκεκριμένο δικαστικό λειτουργό, με αφορμή τη συμμετοχή του σε σύνθεση δικαστηρίου στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, όπου δικαζόταν πολιτική υπόθεση, άσχετη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Διάδικος στη δίκη αυτή ήταν πατέρας θύματος των Τεμπών, που ζήτησε να εξαιρεθεί ο δικαστικός λειτουργός.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ