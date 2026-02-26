Την παρέμβαση Εισαγγελέα προκάλεσε το περιστατικό δολιοφθοράς στην τηλεδιοίκηση της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας – Θεσσαλονίκη, που κατήγγειλε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης το πρωί της Πέμπτης (26/2).

Ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος παρήγγειλε προκαταρκτική έρευνα, ζητώντας να διακριβωθεί η τέλεση αξιόποινων πράξεων, κακουργηματικού χαρακτήρα, να εντοπιστούν οι υπαίτιοι και να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της ποινικής έρευνας.

Κυρανάκης: «Δύο ημέρες πριν την επέτειο των Τεμπών, κάποιοι ήθελαν νεκρούς»

«Καθαρή δολιοφθορά» σε κρίσιμο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου, κατήγγειλε νωρίτερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, που αποκάλυψε πως άγνωστοι δράστες έκοψαν τα καλώδια της τηλεδιοίκησης των τρένων, λίγο μετά τον σταθμό στο Πλατύ. «Δύο ημέρες πριν την επέτειο των Τεμπών, κάποιοι ήθελαν νεκρούς», υπογράμμισε.

«Κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως η παρέμβαση στο δίκτυο δεν είχε οικονομικό κίνητρο, αλλά αποσκοπούσε στην πρόκληση ανθρώπινων απωλειών.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, το περιστατικό εντοπίστηκε σε σημείο του σιδηροδρομικού άξονα, λίγο πριν από τον σταθμό στο Πλατύ, σε περιοχή απομονωμένη, «στη μέση του πουθενά», όπου δεν υπήρχε σύστημα καμερών.

Ο κ. Κυρανάκης εξήγησε ότι πρόκειται για καλώδια τηλεδιοίκησης, τα οποία είχαν τοποθετηθεί με ειδική, τσιμεντένια προστασία. Όπως σημείωσε, είχε γίνει εγκατάσταση με επικάλυψη από τσιμέντο, προκειμένου να αποτραπούν φθορές ή παρεμβάσεις.

Παρά τα μέτρα αυτά, «με ειδικά εργαλεία τα έκοψαν», ανέφερε, τονίζοντας ότι η ενέργεια δεν συνδέεται με απόπειρα κλοπής ή άλλο οικονομικό όφελος.

Αποτέλεσμα της δολιοφθοράς, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν να «πέσει όλη η τηλεδιοίκηση» χθες το απόγευμα, γεγονός που προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση στη λειτουργία του δικτύου.

Ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε, ωστόσο, ότι την ίδια ημέρα είχε εγκαινιαστεί η λειτουργία της πλατφόρμας railwaygov.gr, μέσω της οποία παρακολουθείται ανά πάσα στιγμή η πορεία των τρένων, ανεξαρτήτως συστήματος τηλεδιοίκησης.

