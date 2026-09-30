Εισαγγελική έρευνα προκάλεσαν οι καταγγελίες του προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, σχετικά με τη δράση κυκλωμάτων «εναλλακτικών θεραπειών» στη Βόρεια Μακεδονία. Με αφορμή τις αποκαλύψεις του που είδαν το φως της δημοσιότητας, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθεί η ενδεχόμενη τέλεση ποινικών αδικημάτων, τόσο σε βαθμό κακουργήματος όσο και πλημμελήματος.

Ο κ. Κωνσταντινίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», περιέγραψε την προσωπική μάχη της συζύγου του, η οποία έπασχε επί χρόνια από καρκίνο των ωοθηκών.

Η εξομολόγηση του κ. Κωνσταντινίδη για την κλινική στα Σκόπια

«Η γυναίκα μου είχε καρκίνο ωοθηκών μια 20ετία και πήγαινε καλά με χημειοθεραπείες και χειρουργεία. Κλασικά. Βρήκε ένα κέντρο στα Σκόπια. Της είπα: Στα Σκόπια υπάρχει Χάρβαρντ και δεν το ήξερα; Έγινα λίγο ρατσιστής. Και μάλιστα ζητούσε λεφτά. Ήταν κέντρο το οποίο είχε παράρτημα στη Φλώρινα και ζητούσε να βάλουμε λεφτά στην τράπεζα των Σκοπίων. Εγώ είπα: Δεν θα περάσω στο παράλογο και το μεταφυσικό. Δεν ξαναμιλάμε γι’ αυτό το θέμα, ούτε να το ξανακούσω.»

Η επιμονή της να ακολουθήσει την εναλλακτική οδό οδήγησε μέχρι και στον χωρισμό του ζευγαριού, ενώ τα ποσά που δαπανήθηκαν ήταν υπέρογκα για αμφίβολες και επικίνδυνες πρακτικές.

«Η ίδια όμως βρήκε τρόπο να πάει, πλήρωσε στην αρχή 32.000 στην τράπεζα των Σκοπίων και μετά έμεινε δύο μήνες στη Θεσσαλονίκη. Έφυγε από εμένα, χωρίσαμε τότε. Υπολογίζω ότι έδινε 6.000 ευρώ την εβδομάδα. Από περιέργεια και μόνο ο μικρός μου γιος μπήκε, είδε το ιατρείο και μου είπε: Μπαμπά, μην πας εκεί, θα τους δείρεις. Είναι απαράδεκτο.

Έκανε ένα είδος πλασμαφαίρεσης. Ούτε εγώ κατάλαβα. Έβαζε θερμοφόρες, από αυτές που βάζουμε στα πόδια τον χειμώνα για να ζεσταινόμαστε, και έλεγε ότι άλλαζε το DNA και το RNA του κυττάρου.»

Η παρέμβαση του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου

Στην τηλεοπτική εκπομπή «Πρώτος Καφές» του Star εμφανίστηκε ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος, και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα όσα κατήγγειλε ο κ. Κωνσταντινίδης:

«Λειτουργούσαν σαν παλιοί μάγοι», τόνισε ο κ. Κωνσταντινίδης

Ο κ. Κωνσταντινίδης περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι άνθρωποι χειραγωγούν τα θύματά τους, εκμεταλλευόμενοι την απόλυτη βεβαιότητα που πουλάνε απέναντι στη φυσική αβεβαιότητα της επιστήμης.

«Έλεγε πως είναι ο Θεός. Αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν σαν παλιοί μάγοι. Οι κανονικοί γιατροί μιλάνε με μια αβεβαιότητα, γιατί είναι επιστήμονες. Η επιστήμη είναι η ερώτηση, δεν είναι η απάντηση. Ο μάγος όμως είναι βέβαιος, όπως ο Θεός. Παγιδεύει τους ανθρώπους. Είχε ιατρείο στη Θεσσαλονίκη. Ένα ιατρείο, και μάλιστα μικρό. Έκανε την κουζίνα ένα είδος εξεταστηρίου. Η σύζυγός μου δεν έκανε καταγγελία. Τον λάτρευε. Την είχε πείσει. Πήρε τον δικηγόρο μου να με καταγγείλει εμένα ότι λέω ψέματα. Δεν είδα μηχανήματα τότε, είδα ορούς για να παίρνουν αίμα, το βάζαμε σε θερμοφόρες.»

Το διεθνές δίκτυο: Σπηλιές στη Βιέννη και μανιταροχάπια στη Μάλτα

Η διαδρομή της εξαπάτησης δεν σταματούσε στην Ελλάδα, αλλά εκτεινόταν σε ένα διεθνές κύκλωμα με παράλογες μεθόδους και σκευάσματα, με το συνολικό κόστος να ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.

«Της κόστισε γύρω στις 100.000 ευρώ αυτή η ιστορία. Το κύκλωμα αυτό ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, πήγαινε στη Βιέννη, όπου υπήρχε ένα είδος μουσουλμάνου παπά, βεζίρη, όπου σε έβαζε σε μια σπηλιά, «απομαγνήτιζε» τα κύτταρά μας, όπως λέγανε. Εκεί πλήρωνες 20-30 χιλιάδες. Μετά το κύκλωμα πήγαινε στη Μάλτα, όπου υπήρχε παραγωγή μανιταροχαπιών τα οποία σου άλλαζαν τη διάθεση. Μια φορά πήρα ένα ως γιατρός και λιποθύμησα. Όταν ξύπνησα δεν θυμόμουν τίποτα. Αυτά τα χάπια τα πουλούσαν γύρω στα 120 ευρώ το κουτάκι.»

Η τραγική κατάληξη

Η πορεία αυτή είχε δυστυχώς μη αναστρέψιμα αποτελέσματα, οδηγώντας τη γυναίκα στον θάνατο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

«Έκανε αυτό το ταξίδι του Οδυσσέα η μακαρίτισσα. Δεν ήθελε να ακούσει κλασικό γιατρό με τίποτα. Μίσησε την κλασική ιατρική. Έφυγε μέσα σε δύο μήνες, με φρικτούς πόνους, με μεταστάσεις που έβγαιναν έξω από το δέρμα της.»