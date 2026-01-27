Εντολή για προκαταρκτική έρευνα δόθηκε έπειτα από το ατύχημα που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού της ΕΥΑΘ, στην οδό Αγίου Δημητρίου. Από το συμβάν τραυματίστηκαν τέσσερις εργάτες – μέλη συνεργείου της Εταιρείας.

Όπως έγινε γνωστό, ο Λεωνίδας Νικολόπουλος, προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, έδωσε εντολή να διεξαχθεί έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και αν στοιχειοθετούνται αξιόποινες πράξεις.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας, 26 Ιανουαρίου, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο – τρεις εξ αυτών αποχώρησαν μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών και ο τέταρτος παρέμεινε για νοσηλεία.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που διαλύεται ο αγωγός:

Τι είπαν οι κάτοικοι της περιοχής – Τι συνέβη

Σύμφωνα με κάτοικους της περιοχής, είχε προκληθεί βλάβη στον αγωγό ύδρευσης, με αποτέλεσμα τις τελευταίες δύο ημέρες να συσσωρεύεται στο σημείο μεγάλη ποσότητα νερού.

Υπάλληλοι συνεργείου της ΕΥΑΘ εργάζονταν επί ώρες για την αποκατάσταση της βλάβης, ώσπου στις 4 τα ξημερώματα ακούστηκε εκκωφαντικός θόρυβος, που έμοιαζε με έκρηξη.

Έντρομοι οι κάτοικοι, βγήκαν στα μπαλκόνια και είδαν, εμβρόντητοι, έναν υπάλληλο να εκτινάσσεται ψηλά από την πίεση του νερού, να πέφτει μέσα στον αγωγό και μετά, πιάνοντας τα κάγκελα, να προσπαθεί να βγει μόνος του.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ άμεσα έσπευσαν ασθενοφόρα και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως εξήγησαν από την ΕΥΑΘ, έσπασε κομμάτι του αγωγού που χρησιμοποιήθηκε για να αφαιρέσει αέρα από το δίκτυο, ώστε να αποκατασταθεί η υδροδότηση.

Ο εργάτης που έπεσε στον αγωγό και τραυματίστηκε στο πόδι, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με κάταγμα.