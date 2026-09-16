Νέα διάσταση παίρνει η δικαστική έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς στο επίκεντρο μπαίνει πλέον και η νομιμότητα της λειτουργίας του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου 11, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιδιωτικό ιατρείο, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορρέας, διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας.

Στο επίκεντρο της εισαγγελικής εντολής βρίσκεται το εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα σε σχέση με τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί ή θα έπρεπε να έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Παράλληλα, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να διερευνηθούν οι ενέργειες στις οποίες είχε προχωρήσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σχετικά με τη δραστηριότητα του συγκεκριμένου ιατρείου και ειδικότερα με την προβολή του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με την εισαγγελική εντολή, το συγκεκριμένο μηχάνημα φέρεται να διαφημιζόταν ήδη από το 2023 σε ιατρικά συνέδρια, γεγονός που πλέον μπαίνει στο μικροσκόπιο των αρχών.

Η έρευνα ανοίγει τον φάκελο των ελέγχων

Η εισαγγελική έρευνα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Ο κ. Κορρέας ζητεί να εξεταστεί εάν, κατά την τελευταία πενταετία, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και οι λοιποί αρμόδιοι φορείς προχώρησαν, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε αυτεπαγγέλτως, στους προβλεπόμενους ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες.

Με άλλα λόγια, η έρευνα επιχειρεί να ανοίξει έναν πολύ ευρύτερο φάκελο: να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν έλεγχοι και ποια ήταν τα αποτελέσματά τους σε μονάδες που παρέχουν αντίστοιχες θεραπείες.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της εισαγγελικής διερεύνησης τίθεται και το ζήτημα του εάν τέτοιες πρακτικές μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία ασθενών ή να οδηγήσουν σε οικονομική εκμετάλλευσή τους, ζητήματα που πλέον καλούνται να εξετάσουν οι αρμόδιες αρχές.

Η έρευνα ανοίγει και πέρα από την Καρνεάδου

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν αποκλείεται να πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εισαγγελική έρευνα αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλα ιατρεία και κλινικές που προσφέρουν αντίστοιχες θεραπείες.

Στο μικροσκόπιο θα τεθεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η δράση του ΙΣΑ αλλά και των υπόλοιπων αρμόδιων κρατικών φορέων σε βάθος πενταετίας.

Συγκεκριμένα, θα εξεταστεί εάν, είτε μετά από καταγγελίες είτε αυτεπαγγέλτως, πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι νομιμότητας στις μονάδες που παρείχαν αντίστοιχες θεραπείες.

Έτσι, η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη αποκτά πλέον και ένα νέο κρίσιμο σκέλος: όχι μόνο τι συνέβη μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου, αλλά και εάν το συγκεκριμένο ιατρείο, όπως και άλλες αντίστοιχες μονάδες, είχε ελεγχθεί όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο.