Προκαταρκτική εξέταση για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, 7 Φεβρουαρίου, στην Εγνατία οδό, έξω από το χώρο της Πολυτεχνικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) παρήγγειλε η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας, Λεωνίδας Νικολόπουλος, παρενέβη για όσα συνέβησαν και παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ζητώντας να διερευνηθεί εάν η Πρυτανεία του Αριστοτελείου γνώριζε για το πάρτι που ήταν να διοργανωθεί, αν υποβλήθηκε κάποιο αίτημα και αν δόθηκε άδεια.

Επίσης ζητά να διερευνηθεί τι στάση έχει κρατήσει η εταιρεία φύλαξης στο Αριστοτέλειο για αυτή την υπόθεση.

Ήδη η Πρυτανεία έχει απαντήσει ότι δεν έχει δοθεί άδεια για να πραγματοποιηθεί πάρτι.

Να υπενθυμίσουμε ότι το υπουργείο Παιδείας έχει ζητήσει από την Πρυτανεία να δώσει εξηγήσεις σχετικά με το συμβάν, δίνοντάς της διορία 48 ωρών, η οποία σήμερα εκπνέει.