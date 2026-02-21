Την απόλυτη φρίκη έζησε οικογένεια στην Κυψέλη, το πρωί του Σαββάτου. Άνδρας εισέβαλε σε διαμέρισμα της περιοχής και κακοποίησε σεξουαλικά 25χρονη ΑμεΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης, αλβανικής καταγωγής, μπήκε στο σπίτι που διαμένουν δίδυμες αδελφές ΑμΕΑ, την ώρα που απουσίαζε η μητέρα τους.

Στη συνέχεια, φέρεται να βίασε την μία και υπάρχει το ενδεχόμενο να επιτέθηκε στη δεύτερη.

Η μητέρα τον κυνήγησε με μαχαίρι

Η μητέρα των δύο κοριτσιών είδε από κάμερα, πιθανότατα του κινητού της, τον δράστη, και αμέσως επέστρεψε σπίτι.

Όταν μπήκε η γυναίκα στο διαμέρισμα, βρήκε τον άνδρα και ξεκίνησε να τον κυνηγά με μαχαίρι, τότε εκείνος τράπηκε σε φυγή και αναζητείται.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η μητέρα στις Αρχές, ο δράστης είναι γνωστό της πρόσωπο και έχει ταυτοποιηθεί.

Η 25χρονη ΑμεΑ που κακοποιήθηκε σεξουαλικά ήταν τραυματισμένη και στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, μεταφέροντας και τις δύο αδελφές στο Νοσοκομείο.