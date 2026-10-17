Στις 4 Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να εκδικαστεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο η κρίσιμη υπόθεση που αφορά τον μηχανισμό επιβολής της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ). Η απόφαση αυτή ενδέχεται να επηρεάζει άμεσα περίπου 450.000 δικαιούχους, φέρνοντας μηνιαίες αυξήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις θα υπερβαίνουν τα 100 ευρώ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε συνέχεια αναβολής, από την 7η Οκτωβρίου, ενώ αρχικά είχε προγραμματιστεί για τον Ιούνιο.

Το νομικό διακύβευμα για το όριο των 1,468 ευρώ

Στο επίκεντρο της δικαστικής εξέτασης βρίσκεται το ερώτημα εάν η παρακράτηση της ΕΑΣ πρέπει να επιβάλλεται αποκλειστικά στο ποσό που υπερβαίνει το κατώφλι των 1.468 ευρώ ή στο σύνολο της σύνταξης.

Η ετυμηγορία του ανώτατου δικαστηρίου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσει τη νομιμότητα των υφιστάμενων κρατήσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και για αναδρομικές επιστροφές ποσών στους συνταξιούχους.

Ένα μνημονιακό μέτρο που παραμένει σε ισχύ

Η Εισφορά Αλληλεγγύης θεσπίστηκε την 1η Αυγούστου 2010 ως μνημονιακή επιβάρυνση στις κύριες συντάξεις, με τα έσοδα να κατευθύνονται στον ΕΦΚΑ και το ΑΚΑΓΕ (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών). Το κύριο σημείο τριβής παραμένει η δομή του μέτρου: όταν μια σύνταξη ξεπερνά το οριζόμενο όριο, ο συντελεστής παρακράτησης εφαρμόζεται σε ολόκληρο το εισόδημα και όχι μόνο στο υπερβάλλον τμήμα, οδηγώντας σε δυσανάλογες επιβαρύνσεις.

Τα σενάρια ελάφρυνσης και οι νέες κλίμακες

Εφόσον η δικαστική απόφαση δώσει το πράσινο φως για αλλαγές, το όφελος θα φανεί άμεσα στους συνταξιούχους που βλέπουν μέρος των αποδοχών τους να παρακρατείται κάθε μήνα.

Στο τραπέζι των επιτελείων βρίσκονται συγκεκριμένα σενάρια αναδιάρθρωσης:

Επιβολή στο υπερβάλλον ποσό: Η κρατική εισφορά να υπολογίζεται μόνο στο τμήμα που ξεπερνά τα 1.400 ή 1.468 ευρώ.

Αντικατάσταση κλιμακίων: Σχεδιάζεται η αντικατάσταση των 8 υφιστάμενων κλιμακίων από 4 νέα. Παρότι οι συντελεστές ενδέχεται να εμφανίζονται αυξημένοι, θα επιβάλλονται αποκλειστικά στο ποσό πάνω από τα 1.468 ευρώ, μειώνοντας τη συνολική μηνιαία επιβάρυνση.

Επικουρικές συντάξεις: Εξετάζεται η πλήρης κατάργηση της ΕΑΣ για επικουρικές αποδοχές που υπερβαίνουν τα 300 ευρώ.

Τι υποστηρίζει το Υπουργείο Εργασίας

Αναφερόμενη στο ζήτημα, η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, σημείωσε ότι έχουν ήδη αναληφθεί νομοθετικές πρωτοβουλίες για την τιμαριθμοποίηση της εισφοράς. Στόχος των παρεμβάσεων αυτών είναι να εξαλειφθούν φαινόμενα όπου συνταξιούχοι, λόγω μικρών αυξήσεων, άλλαζαν κλιμάκιο και κατέληγαν τελικά με χαμηλότερο καθαρό εισόδημα από αυτό που λάμβαναν προηγουμένως.