Ρεπορτάζ: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Μία από τις τρεις μεγαλύτερες εισπρακτικές που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, έχοντας στα χέρια της εκατοντάδες χιλιάδες «κόκκινα» δάνεια και σπίτια Ελλήνων πολιτών, τα οποία με εκβιαστικές μεθόδους βγάζει στον πλειστηριασμό, είναι θυγατρική μίας εταιρείας που έχει έδρα το Δουβλίνο της Ιρλανδίας, με γραφεία «φάντασμα».

Στη διεύθυνση που η μητρική εταιρεία, της εν λόγω εισπρακτικής, εμφανίζει στα επίσημα έγγραφά της ότι βρίσκονται τα γραφεία της, υπάρχει ένα έρημο κτήριο, με τα κουδούνια της εισόδου να είναι κενά.

Την αποκάλυψη έκανε ο βουλευτής της «Νίκης» Ανδρέας Βορύλλας, ο οποίος μαζί με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Δήμο Θανάσουλα, ταξίδεψαν επί τούτου μέχρι το Δουβλίνο, προκειμένου να επισκεφτούν τα γραφεία της εταιρείας που διαχειρίζεται και βγάζει στο σφυρί, την περιουσία χιλιάδων Ελλήνων πολιτών.

Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο που μεταδόθηκε από το OPEN, το τριώροφο κτήριο με τα χαρακτηριστικά κόκκινα τούβλα, είναι έρημο, ενώ στην είσοδό του τα κουδούνια είναι κενά:

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με τον Δήμο Θανάσουλα που βρέθηκε στην επιτόπια έρευνα και ο οποίος, όπως μας δήλωσε, συγκεντρώνει εδώ και καιρό στοιχεία για την υπόθεση. Όπως μας είπε, η επιλογή της Ιρλανδίας ως τόπου όπου βρίσκονται οι έδρες εισπρακτικών εταιρειών, γίνεται, διότι σε αυτή την χώρα, δεν έχει πρόσβαση ούτε δικαιοδοσία η Ευρωπαία Εισαγγελέας, προκειμένου να κάνει έρευνα για τον τρόπο λειτουργίας τους.

Επιπλέον, μας ανέφερε ότι ο διαχειριστής της εν λόγω εταιρείας, διαχειρίζεται άλλες 300 περίπου, με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας, που όλες έχουν έδρα την Ιρλανδία. Μας πληροφόρησε ότι στο επόμενο διάστημα θα υπάρξουν περεταίρω αποκαλύψεις, που αναδεικνύουν το διάτρητο πλαίσιο και τον παράνομο τρόπο λειτουργίας εισπρακτικών εταιρειών, οι οποίες έχουν ωθήσει εκατοντάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες στην απόγνωση, μέσω της υφαρπαγής των περιουσιών τους.