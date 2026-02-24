Εισροή υδάτων σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε αλιευτικό σκάφος με έξι επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή περίπου 1 ναυτικό μίλι βορειοανατολικά της Σύρου.

Άμεση κινητοποίηση των Αρχών – Κανένας κίνδυνος για τους επιβαίνοντες

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή στο σημείο έσπευσαν άμεσα ένα πλωτό του Λιμενικού καθώς και τρία αλιευτικά σκάφη, ενώ μετέβη και ιδιώτης δύτης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές (ΒΔ άνεμοι 2-3 μποφόρ) και δεν υπήρξε κίνδυνος για κανέναν από τους επιβαίνοντες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ