Απόβαση στο κέντρο της Αθήνας με τα τρακτέρ τους κάνουν σήμερα Παρασκευή 13/02 οι αγρότες, που σκοπεύουν να διαμαρτυρηθούν έξω από τη Βουλή με αιτήματα για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και αποζημιώσεις στο 100% της παραγωγής σε περίπτωση θεομηνίας. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι τα ζητήματα αυτά τέθηκαν, αλλά δεν καλύφθηκαν στις συναντήσεις που προηγήθηκαν με τον Πρωθυπουργό, γι’ αυτό και επιλέγουν να κρατήσουν ανοιχτό το μέτωπο των κινητοποιήσεων.

Ήδη στο λιμάνι του Πειραιά το πρωί έφτασαν οι αγρότες από την Κρήτη με τα πλοία της γραμμής, από Ηράκλειο και Χανιά.

Τα τρακτέρ, θα συγκεντρωθούν στα διόδια Αφιδνών περίπου στις 14:00. Στη συνέχεια, συνοδεία περιπολικών και μοτοσικλετών της Τροχαίας θα κινηθούν στη Λεωφόρο Κηφισού μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Εκεί, θα βρουν «συμπαραστάτες» οδηγούς ταξί, οι οποίοι θα έχουν σταθμεύσει τα οχήματά τους παράλληλα στον δρόμο.

Οι αγρότες αναμένεται να αρχίσουν να φτάνουν στην Αθήνα περίπου από τις 15:00, με τελικό προορισμό το Σύνταγμα, όπου στις 16:00 έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση. Στόχος τους είναι να παραμείνουν όλη τη νύχτα στο κέντρο, πραγματοποιώντας συλλαλητήριο διαρκείας έξω από τη Βουλή και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το Σάββατο.

Πώς θα κινηθούν στον Κηφισό

Συνολικά περίπου 100 τρακτέρ θα κάνουν «απόβαση» στην πρωτεύουσα. Με συνοδεία της Αστυνομίας τα τρακτέρ θα μπουν στον Κηφισό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους οδηγούς. Το «στοίχημα» της ΕΛ.ΑΣ. είναι να μη διακοπεί η κυκλοφορία. Τα τρακτέρ θα κινούνται στη δεξιά λωρίδα και τη ΛΕΑ, και οι άλλες λωρίδες θα παραμένουν ανοιχτές για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Με λεωφορεία στο ΟΑΚΑ

Στις 14:00 έχουν δώσει ραντεβού στο ΟΑΚΑ όλοι οι αγρότες που έρχονται στην σημερινή κινητοποίηση χωρίς τρακτερ. Για τον λόγο αυτό λεωφορεία θα τους μεταφέρουν στην πρωτεύουσα και θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ.

Το πρώτο σημείο συγκέντρωσης είναι στην Ομόνοια, όπου τα τρακτέρ θα μπουν «μπροστά» και θα μετακινηθούν όλοι μαζί με τελικό προορισμό την πλατεία Συντάγματος.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Οι ρυθμίσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Από την ΕΛ.ΑΣ. παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.