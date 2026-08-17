Σοβαρά επεισόδια με φθορές και ένταση σημειώθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού στη Γαστούνη, όταν ομάδα Ρομά εισέβαλε στο κτήριο διαμαρτυρόμενη για την προσαγωγή ομοεθνή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive , η ομάδα των ατόμων κινήθηκε μαζικά προς το τμήμα το πρωί της Κυριακής, διαμαρτυρόμενη για την προσαγωγή και σύλληψη ενός ομοεθνή τους, ο οποίος φέρεται να είχε εμπλακεί νωρίτερα σε επεισόδιο.

Τα… έσπασαν και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς

Κατά την εισβολή τους, τα άτομα προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στην είσοδο και στο εσωτερικό του αστυνομικού κτηρίου, σπάζοντας τζάμια και προκαλώντας ζημιές στον εξοπλισμό, ενώ εκτοξεύτηκαν αντικείμενα κατά των αστυνομικών που βρίσκονταν εκείνη την ώρα σε υπηρεσία.

Οι αστυνομικοί του τμήματος προσπάθησαν να συγκρατήσουν το εξαγριωμένο πλήθος και να αποτρέψουν περαιτέρω καταστροφές μέχρι την άφιξη ενισχύσεων. Συντομα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων διμοιρίες υποστήριξης και ομάδες της ΟΠΚΕ από την ευρύτερη περιοχή της Ηλείας, προκειμένου να επιβάλουν την τάξη και να εκτονώσουν την κατάσταση.

Σύμφωνα με πηγές του ilialive.gr, από νωρίς το πρωί της Δευτέρας 17/08 ενισχυμένες δυνάμεις της Αστυνομίας βρίσκονται στην περιοχή της Γαστούνης, παρουσία και του Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος, που έχει ενημερωθεί για τα γεγονότα της Κυριακής και έφτασε στην Ηλεία για να εξετάσει την κατάσταση με τις τοπικές αστυνομικές αρχές.